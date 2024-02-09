Инвестбанк "Синара" подтверждает осторожную оценку перспектив цены акций Норникеля

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает осторожную оценку перспектив цены акций "Норильского никеля" и не видит существенного потенциала роста котировок с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Норникель" представил финансовые результаты за 2П23 по МСФО, которые не преподнесли рынку сюрпризов. Основные показатели остались на уровне 1П23; EBITDA выросла на 4% п/п до $3512 млн и превысила на 3% наш прогноз и на 6% - консенсус-оценку. FCF составил $1339 млн (на уровне 1П23), а чистый долг снизился на 11% п/п до $8 млрд. Компании удалось реализовать весь объем производства 2023 года, а также часть металла, накопленного в 2022 году, что привело к снижению чистого оборотного капитала до $3,1 млрд", - отмечает эксперт.

Из позитивных моментов Смолин отметил, что "Норникель" скорректировал прогноз по капзатратам на этот год с $3,6 млрд до $3,0-3,2 млрд, в основном из-за ослабления рубля.

"Как и ожидалось, менеджмент не представил ориентиров по размеру итоговых дивидендов за 2023 год, - указывает аналитик банка. - По нашему мнению, они могут составить около 300 руб/акцию (2%-ная дивдоходность). Скорее всего, заседание совета директоров по вопросу выплаты пройдет в марте-апреле. Ранее компания дала негативный прогноз по производству металлов в 2024 году; его сокращение в совокупности с падением цен на никель и палладий может привести в этом году к снижению прибылей".

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