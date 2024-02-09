Рубль перед выходными днями и по окончании относительно спокойной недели немного повышается к основным валютам

Москва. 9 февраля. Доллар США, евро и китайский юань незначительно понижаются на Московской бирже днем в пятницу; ранее в моменте доллар рос до максимальных отметок с начала декабря в результате разовой сделки одного из крупных покупателей валюты. Рубль незначительно дорожает к бивалютной корзине в условиях нейтрального новостного фона и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 90,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. В моменте доллар рос до 93,5275 руб. впервые с 7 декабря. Евро к этому времени стоил 97,74 руб./EUR1, подешевев на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,1 копейки, до 93,89 руб. Курс китайского юаня опустился на 3,45 копейки - до 12,52 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшое повышение в последний торговый день недели на фоне отсутствия ярких новостей и в ожидании свежих драйверов к движению. При этом в моменте на рынке сильно росла волатильность, и в результате действий крупного покупателя валюты доллар повышался до максимальных отметок с начала декабря, евро и юань - до уровней начала недели. Однако этот рост продолжался лишь несколько минут, после чего валюты так же быстро опустились ниже уровней закрытия четверга.

Крупнейшие экспортеры в январе 2024 года сократили продажу валюты на 12,9% - до $12,9 млрд с $14,8 млрд в декабре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном в четверг на сайте Банка России.

Снижение этого показателя ЦБ связывает в том числе с падением цен на нефть. Значительные продажи валюты в декабре регулятор объяснил разовыми факторами (конвертацией компаниями ранее накопленных валютных средств) и ростом валютного кредитования.

Среднедневной объем продаж валюты экспортерами в январе за счет минимального количества рабочих дней составил $760 млн, что на 7,6% выше декабрьского уровня.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2023 года (ЦБ публикует эти данные с лагом) составило 87%, увеличившись на 10 процентных пунктов (п.п.) к октябрю.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль" составит в пятницу 90,5-91,5 руб./$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Доллар в четверг растерял импульс к росту и откатился от локальных пиков. Торговая активность вчера существенно не изменилась, несмотря на сокращение продаж валюты Банком России в рамках реализации бюджетного правила, - отмечает эксперт. - Стабилизации ситуации на валютном рынке и ослаблению спекулятивного спроса способствовали заметное улучшение ситуации на рынке нефти. Утром в пятницу доллар пытался вернуться выше отметки 91 руб./$1 на фоне неоднозначной технической картины и неуверенности спекулятивных инвесторов в активизации экспортеров в последний день недели. Пока по-прежнему склонны смотреть на доллар нейтрально: ждем, что курс в течение большей части пятничных торгов будет колебаться в диапазоне 90,5-91,5 руб./$1, с тяготением, скорее, к его нижней границе".

Аналитик банка также обращает внимание на информацию ЦБ о том, что в январе, по причине снижения цен на нефть и меньшего числа рабочих дней, продажи со стороны экспортеров сократились до $12,9 млрд (-12,9% м/м). Заметно ослаб спрос со стороны населения после декабрьского всплеска (чистые покупки валюты составили 109 млрд руб. против 188 млрд руб. в декабре), а вот со стороны нерезидентов, напротив, заметно вырос - на 10,5% м/м, до 542 млрд руб., что и сдержало укрепление рубля.

"Учитывая лаг между изменением цен на нефть и поступлением валюты на счета экспортеров, мы склонны ждать ощутимого восстановления объемов реализации экспортной выручки в феврале, что, по нашему мнению, способно, в отсутствие активизации оттока капитала, оказать ключевую поддержку российской валюте и вернуть курс доллара в диапазон 85-90 руб./$1", - прогнозирует Локтюхов.

Рубль пока завершил локальный цикл укрепления, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"После прохождения в январе ноябрьских максимумов рубль встретил заметное сопротивление и, судя по всему, пока завершил локальный цикл укрепления, начатый в октябре прошлого года, - пишет эксперт. - До начала периода подготовки участников рынка к очередным налоговым платежам в феврале доллар сохраняет хорошие шансы для удержания выше 90 рублей и даже имеет возможность укрепить свои позиции в диапазоне 91-92 рублей. Тем не менее, с введением мер по обязательной продаже валютной выручки рубль чувствует себя весьма уверенно в "неналоговый" период месяца, поэтому американская валюта, вероятно, будет встречать заметное сопротивление в диапазоне 91-92 рублей при попытках дальнейшего роста. Также отметим, что в случае возобновления укрепления рубля, этот процесс, на наш взгляд, будет иметь краткосрочный характер, так как диапазон 87-90 руб./$1 при любых условиях сейчас существенно повышает привлекательность доллара для основных участников торгов и населения".

Цены нефти слабо опускаются днем в пятницу после резкого роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,15%, до $81,51 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,03%, до $76,2 за баррель.

В четверг Brent выросла в цене на 3,1%, WTI - на 3,2%, а с начала недели обе марки подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Поддержку ценам на нефть на неделе также оказали данные о падении запасов бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе, при этом резервы нефти снизились. Аналитики объясняют такую ситуацию падением активности нефтеперерабатывающих заводов на американском Среднем Западе из-за перебоев энергоснабжения и приостановки работы завода BP в Индиане.