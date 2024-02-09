.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
.
09 февраля 2024 года 15:51
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил рынку показатели по РПБУ за первый месяц 2024 года .На фоне роста процентной ставки и охлаждения рынка кредитования происходит замедление темпов прироста всех показателей Сбера, - пишут аналитики. - Несмотря на это, банк работает над сдерживанием роста расходов, чтобы показать сопоставимый с прошлым годом результат. В случае сохранения эффективности бизнеса в течение всего 2024 года есть шанс на получение аналогичного объема прибыли по году и выплату более высоких дивидендов. Мы ожидаем данные за февраль 2024 года, которые будут показательными. В нашем базовом сценарии мы ждем аналогичного показателя чистой прибыли Сбера по-прежнему входят в наш модельный портфель и, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательным для долгосрочного инвестора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
09 февраля 2024 года 20:27
Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних площадок. Индекс МосБиржи закрепился выше 3240 пунктов на фоне ослабления рубля, реакция бумаг Сбербанка (+0,3%) и "Норникеля" (-0,1%) на отчеты оказалась в целом нейтральной, просел "НОВАТЭК" (-2,5%) на дивидендных рекомендациях. читать дальше
.09 февраля 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на ожиданиях старта сезона квартальных отчетов и дивидендных выплат, а также на фоне подорожавшей нефти из-за очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Сдерживающим фактором для "быков" выступили смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи на неделе предпринял попытку выхода вверх из коридора 3200-3250 пунктов, обновив максимум с октября 2023 года, но последовавшая фиксация прибыли игроками привела к коррекции в конце недели. читать дальше
.09 февраля 2024 года 19:37
Рубль перед выходными днями и по окончании относительно спокойной недели немного понизился к основным валютам
Москва. 9 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного повысились на Московской бирже по итогам пятницы; ранее в моменте доллар рос до максимальных отметок с начала декабря в результате разовой сделки одного из крупных покупателей валюты. Рубль незначительно подешевел к бивалютной корзине в условиях нейтрального новостного фона и перед выходными днями. читать дальше
.09 февраля 2024 года 19:20
Москва. 9 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно сузились. читать дальше
.09 февраля 2024 года 19:01
Вероятный торговый диапазон для пары доллар/рубль на следующей неделе - 89-92 руб./$1 - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для пары доллар/рубль на следующей неделе составит 89-92 руб./$1, для пары евро/рубль - 96,5-99 руб./EUR1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Мировые резервные валюты в пятницу на Мосбирже пребывают в смятении, показывая неуверенную... читать дальше
.09 февраля 2024 года 18:50
Индекс Мосбиржи продолжит движение к отметке 3300 пунктов на следующей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи на уходящей неделе продолжил восходящую динамику и вплотную приблизился к годовым пикам. На предстоящей неделе российский рынок акций продолжит движение к... читать дальше
.09 февраля 2024 года 18:36
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков банка Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "НОВАТЭК" представил финансовые показатели за 2023 год по МСФО и сообщил о рекомендации совета директоров по дивидендам за 2П23 в... читать дальше
.09 февраля 2024 года 18:07
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Apple Inc. с целевой ценой $197 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 4,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса Apple, - пишет... читать дальше
.09 февраля 2024 года 17:34
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает осторожную оценку перспектив цены акций "Норильского никеля" и не видит существенного потенциала роста котировок с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. "Норникель" представил финансовые результаты за 2П23 по МСФО, которые не... читать дальше
.09 февраля 2024 года 16:58
Цены на нефть могут закрепиться в диапазоне $80-85 за баррель Brent на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть Brent в течение недели росли, но основное ралли было в четверг, когда вышли новости об отказе Израиля прекратить столкновение с ХАМАС, - отмечают... читать дальше
.09 февраля 2024 года 16:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $98,35, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что эмоциональные... читать дальше
.09 февраля 2024 года 15:29
Рубль перед выходными днями и по окончании относительно спокойной недели немного повышается к основным валютам
Москва. 9 февраля. Доллар США, евро и китайский юань незначительно понижаются на Московской бирже днем в пятницу; ранее в моменте доллар рос до максимальных отметок с начала декабря в результате разовой сделки одного из крупных покупателей валюты. Рубль незначительно дорожает к бивалютной корзине в условиях нейтрального новостного фона и перед выходными днями. читать дальше
.09 февраля 2024 года 15:18
"Финам" сохраняет рейтинг акций Amgen на уровне "покупать" с целевой ценой $269,5 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 8,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Amgen в целом неплохо отчиталась за четвертый квартал, но в годовом... читать дальше
.09 февраля 2024 года 14:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций Henderson с целевой ценой 810 руб. за штуку, что составляет потенциал роста 32% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Выручка Henderson в январе выросла на 32% г/г, согласно предварительным данным,... читать дальше
.09 февраля 2024 года 14:05
Рубль пока завершил локальный цикл укрепления, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "После прохождения в январе ноябрьских максимумов рубль встретил заметное сопротивление и, судя по всему, пока завершил локальный цикл... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.