"Финам" сохраняет рейтинг акций Amgen на уровне "покупать" с целевой ценой $269,5 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 8,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Amgen в целом неплохо отчиталась за четвертый квартал, но в годовом разрезе выручка от устаревающего блокбастера Enbrel показала снижение, а также эксперты небезосновательно придрались к результатам первой фазы испытаний препарата AMG 133 для снижения веса, на который возлагались большие надежды, - пишет эксперт. - С учетом этого мы не видим у Amgen потенциала роста в ближайшие месяцы, компания выглядит слегка переоцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с премией в размере 8,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S и EV/S (NTM)".

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии

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