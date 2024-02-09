Рубль пока завершил локальный цикл укрепления - "Велес Капитал"

Рубль пока завершил локальный цикл укрепления, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"После прохождения в январе ноябрьских максимумов рубль встретил заметное сопротивление и, судя по всему, пока завершил локальный цикл укрепления, начатый в октябре прошлого года, - пишет эксперт. - До начала периода подготовки участников рынка к очередным налоговым платежам в феврале доллар сохраняет хорошие шансы для удержания выше 90 руб./$1 и даже имеет возможность укрепить свои позиции в диапазоне 91-92 руб./$1. Тем не менее, с введением мер по обязательной продаже валютной выручки рубль чувствует себя весьма уверенно в "неналоговый" период месяца, поэтому американская валюта вероятно будет встречать заметное сопротивление в диапазоне 91-92 руб./$1 при попытках дальнейшего роста. Также отметим, что в случае возобновления укрепления рубля, этот процесс, на наш взгляд, будет иметь краткосрочный характер, так как диапазон 87-90 руб./$1 при любых условиях сейчас существенно повышает привлекательность доллара для основных участников торгов и населения".

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