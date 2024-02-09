"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7619 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7619 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,7%, стоп-приказ: 7084 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что повышенные цены на нефть могут трансформироваться в рекордные дивиденды. Политика компании предусматривает выплату 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. По оценкам экспертов, финальные выплаты "ЛУКОЙЛа" могут составить 648 руб. на акцию (8,9% доходности), а дивиденды за 2024 год - 1265 руб. на акцию, что соответствует 17,4% доходности. Это одно из наиболее высоких значений на рынке.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 7084 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в России, уступающая по этим параметрам лишь "Роснефти".

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