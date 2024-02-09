"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $ 487,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста 16,4%, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"После рассмотрения отчетности за четвертый квартал и 2023 год мы сохраняем рейтинг "покупать" по акциям Vertex Pharmaceuticals, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Доходность акций Vertex за последние 12 месяцев достигает 36%, что в полной мере соответствует нашим ожиданиям - весь год бумага находилась в нашем покрытии в числе топовых идей. На наш взгляд, в цену акций Vertex Pharmaceuticals все еще не заложен весь масштаб научных прорывов компании и потенциал наращивания выручки и прибыли за счет целого ряда новых препаратов, находящихся на стадии испытаний и имеющих высокие шансы дойти до коммерциализации. Квартальные и годовые финансовые результаты нас не разочаровали, а прогнозы на 2024-2025гг выглядят более чем конструктивно. Vertex все еще недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 16,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)".

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, которая специализируется на препаратах для лечения муковисцидоза.

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