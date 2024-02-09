"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 296 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Сбербанк опубликовал отчет РПБУ с итогами января. Год к году показатель чистой прибыли вырос. Однако месяц к месяцу рост незначительно замедлился: в декабре 2023-го самый крупный банк России заработал 115,6 млрд против 115,1 млрд в январе. Месячное значение прибыли за январь осталось на уровне последних месяцев 2023 года. Продолжается замедление темпов роста кредитования из-за ужесточения мер регулирования со стороны ЦБ. В январе банк доначислил еще 65,5 млрд рублей в качестве резерва на фоне прогнозируемого охлаждения динамики выдачи ипотеки", - пишет аналитик.

Менеджмент банка сохранил планку по выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли при достаточности капитала с учетом внутреннего буфера выше 13,3% (ранее выше 11,5%), напоминает Хусяинова. Таким образом, по оценке эксперта, дивиденды по итогам прошедшего года могут составить около 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам - около 12%).

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