Возможно падение котировок акций Норникеля до 13-14 тыс. руб. в текущем году - "Велес Капитал"

"Возможно падение котировок акций "Норникеля" до 13-14 тыс. рублей на фоне слабой ожидаемой динамики финансовых показателей компании в текущем году, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Василия Данилова.

"На фоне более низких цен реализации выручка "Норникеля" во 2П23 снизится на 13% г/г, EBITDA - на 23% г/г. В то же время компания заявила о возвращении в 2023 году части старых клиентов, которые в 2022 году добровольно приостановили сотрудничество с компанией, что позволяет рассчитывать на распродажу запасов, снижение оборотного капитала и, как следствие, неплохой показатель свободного денежного потока. И хотя новые принципы дивидендной политики "Норникеля" пока остаются неопределенными, мы полагаем, что финальный дивиденд может составить 200-300 руб. на акцию (в дополнение к промежуточным 915 руб. за 9 месяцев 2023 года)", - пишет Данилов.

При текущих мировых ценах на цветные металлы и слабом производственном прогнозе на 2024 год бумаги "Норникеля" кажутся эксперту переоцененными. Для возвращения на уровни в 17-18 тыс. руб. за акцию, по его мнению, необходим либо уверенный разворот в ценах на никель и палладий, либо новый виток ослабления рубля.

"С учетом слабой ожидаемой динамики финансовых показателей "Норникеля" в 2024 году мы допускаем падение котировок до 13-14 тыс. руб., - прогнозирует аналитик "Велес Капитала". - В то же время мы отмечаем, что коррекция в бумагах компании станет отличной возможностью для покупки с прицелом на долгосрочные перспективы цветных металлов, которые постепенно будут улучшаться после 2024 года вместе с выходом мировой экономики из кризиса".

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