Рынок акций РФ утром просел к 3220п по индексу МосБиржи, лидируют в откате Polymetal и TCS

Москва. 9 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу сохранил коррекционный настрой из-за фиксации прибыли игроками, несмотря на подорожавшую нефть (Brent поднялась к $81,5 за баррель). Индекс МосБиржи просел в район 3220 пунктов во главе с бумагами Polymetal и просевшими расписками TCS Group в преддверии приостановки торгов этими инструментами с 16 февраля в связи с конвертацией в результате редомициляции.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3222,67 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1118,59 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 90,76 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-2,6%), расписки TCS Group (-2,5%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6% и -1,9% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,8% "префы"), "Яндекса" (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в январе 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% - до 115,1 млрд рублей по сравнению со 110,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации. Рентабельность капитала в январе 2024 года составила 20,7%.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в конце недели сохраняет коррекционный настрой, поскольку рост сдерживается желанием многих игроков зафиксировать заработанное на бумагах эмитентов, которые активно готовятся к редомициляции.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", общая картина по индексу МосБиржи пока не меняется: по-прежнему есть высокие шансы роста индекса к верхней границе полугодового широкого диапазона 3000-3300 пунктов. Позитивным драйвером для продолжения роста может стать положительное разрешение ситуации с миноритариями Yandex N.V. (MOEX: YNDX). На дальнейшее поведение рынка также будут влиять динамика нефти и курса рубля, а также новости по 13-му пакету санкций ЕС.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, в пятницу коррекция вниз на российском рынке акций может продолжиться. При этом уход индекса МосБиржи ниже 3200 пунктов на данный момент маловероятен. После роста с начала года на 5,6% небольшой откат выглядит вполне логично и ожидаемо. Возобновления покупок можно ожидать уже в начале следующей недели. Беря во внимание растущие цены на нефть, по-прежнему интересно выглядят бумаги нефтегазовых компаний, считает он.

В конце недели слабо выглядят расписки TCS Group на фоне сообщений о приостановке торгов с 15 февраля (с учетом расчетов "Т+1") для завершения процесса редомициляции. Инвесторы опасаются навеса продавцов после возобновления торгов бумагами уже российского "ТКС Холдинга", полагает Головинов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, утром на рынке акций вероятно продолжение общих распродаж, но в дальнейшем вполне могут начаться покупки, в том числе связанные с закрытием "шортов" перед выходными. Возможно, рынок "вспомнит" про нефть, которая выросла до $81,5 за баррель Brent. Спекулятивно интересно подобрать нефтянку, прежде всего "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), и прикупить фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС, считает эксперт.

"Пока мы не видим причин для сокращения среднесрочных "лонгов" и ожидаем возобновления попыток роста с целью ухода индекса МосБиржи чуть выше 3300 пунктов. Возможно, наблюдаемая сейчас коррекция лишь придаст силы для этого. Ближайшая поддержка расположена в районе 3200 пунктов, и в пятницу она вполне может быть протестирована", - отметил Антонов.

Что касается снижения TCS Group, то это реакция на грядущую приостановку торгов расписками, но в этом нет ничего удивительного, поэтому их снижение можно рассматривать как техническое. Фундаментально бумага выглядит сильно, и ее стоит подбирать, может быть, в ближайшее время, пока она торгуется на технической поддержке, считает эксперт.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,1-0,2%, S&P 500 (+0,1%, до 4997,91 пункта) немного не дотянул до психологической отметки 5000 пунктов.

Запасы продукции на оптовых складах США выросли в декабре на 0,4% относительно предыдущего месяца, что совпало с консенсус-прогнозом. Повышение было зафиксировано впервые с ноября 2022 года.

В Азии в пятницу индексы акций также выросли, за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и в США (американские фондовые фьючерсы изменились на 0,1-0,2%).

Инвесторы по-прежнему оценивают данные о китайской инфляции, обнародованные накануне: потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал их снижение на 0,5%. Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года.

Японский индикатор Nikkei 225 поднялся в район максимума за 34 года на фоне сильных отчетностей японских компаний, ослабления курса иены и "голубиной" риторики Банка Японии. Биржи Южной Кореи в пятницу закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $81,51 за баррель (-0,1% и +3,1% накануне), мартовская цена WTI - $76,21 за баррель (+0,01% и +3,2% в четверг).

Brent и WTI на этой неделе подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. США и их союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,2%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,6%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-2,5%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-2,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,3%), "Делимобиля" (-2,2%).

Выросли акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+4,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,4 млрд рублей (из них 2,24 млрд рублей пришлось на расписки "Яндекса", 1,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,09 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").

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MOEX$#&: AFLT, ALRS, CHGZ, CHMF, DVEC, FESH, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, KUBE, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MRKY, MTLR, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, POLY, PSKB, ROSN, RUAL, RUSI, SBER, SIBN, SNGS, SVCB, TCSG, TUZA, VLHZ, VTBR, YNDX

SPB$#&: SPBE, TCS