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09 февраля 2024 года 10:01

S&P 500 не дотянул до отметки 5000 пунктов, Brent - $81,4 за баррель

Фондовые индексы США в четверг слабо выросли, S&P 500 не дотянул до отметки 5000 пунктов. Азиатские фондовые индексы растут, кроме индекса Гонконга. Цены на нефть опускаются после подъема на 3% накануне, Brent - $81,4 за баррель.

Американские фондовые индексы в четверг увеличились, но незначительно, что не позволило S&P 500 достичь психологически важной отметки в 5000 пунктов.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 227 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали уменьшения числа заявок до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Запасы продукции на оптовых складах страны выросли в декабре на 0,4% относительно предыдущего месяца, что совпало с консенсус-прогнозом. Повышение было зафиксировано впервые с ноября 2022 года.

Котировки акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) по итогам торгов взлетели на 11,5%, что стало лучшим дневным подъемом более чем за три года, по данным Dow Jones Market Data. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа увеличила чистую прибыль почти в полтора раза в первом квартале 2024 финансового года (октябрь-декабрь), причем скорректированная прибыль сильно превысила прогнозы рынка.

Цена бумаг Arm Holdings подскочила за день практически в полтора раза (на 48%) благодаря сильному прогнозу. Чипмейкер заявил, что в этом году рассчитывает получить выручку в диапазоне $3,155-3,205 млрд вместо ожидавшихся ранее $2,96-3,08 млрд. Прогноз для прибыли в расчете на акцию был повышен до $1,20-1,24 с $1-1,1. Аналитики ожидали соответственно $3,015 млрд и $1,06.

Стоимость акций ConocoPhillips (SPB: COP) поднялась на 1,4%. Нефтяная компания в четвертом квартале получила прибыль без учета разовых факторов и выручку лучше ожиданий, а также объявила о намерении вернуть акционерам $9 млрд в 2024 году.

Бумаги Mattel Inc. (SPB: MAT) подорожали на 0,3%. Производитель игрушек в четвертом квартале нарастил чистую прибыль более чем в 9 раз, а также анонсировал программу выкупа своих акций объемом $1 млрд.

Между тем цена акций Kenvue Inc. упала на 5,8%. Производитель потребительских товаров медицинского назначения, выделенный из Johnson & Johnson (SPB: JNJ) в прошлом году, сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 9%, выручку - на 3% (хуже ожиданий).

Табачный концерн Philip Morris International (SPB: PM) в октябре-декабре снизил чистую прибыль на 1,2%, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже консенсус-прогноза. Бумаги подешевели на 2,7%.

Платежная система PayPal Holdings (SPB: PYPL) в четвертом квартале повысила чистую прибыль в полтора раза, а скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Тем не менее, стоимость акций компании рухнула на 11,2% из-за слабого прогноза на текущий период.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 48,97 пункта (на 0,13%) и составил 38726,33 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса помимо Disney стали акции McDonald''s Corp. (SPB: MCD), подорожавшие на 1,6%, а также Chevron Corp. (SPB: CVX) и IBM (SPB: IBM) - на 1,3%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 2,85 пункта (на 0,06%) - до 4997,91 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 37,07 пункта (на 0,24%) и достиг 15793,71 пункта.

Американские фондовые индексы в четверг увеличились, но незначительно, что не позволило S&P 500 достичь психологически важной отметки в 5000 пунктов.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 227 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали уменьшения числа заявок до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Запасы продукции на оптовых складах страны выросли в декабре на 0,4% относительно предыдущего месяца, что совпало с консенсус-прогнозом. Повышение было зафиксировано впервые с ноября 2022 года.

Котировки акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) по итогам торгов взлетели на 11,5%, что стало лучшим дневным подъемом более чем за три года, по данным Dow Jones Market Data. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа увеличила чистую прибыль почти в полтора раза в первом квартале 2024 финансового года (октябрь-декабрь), причем скорректированная прибыль сильно превысила прогнозы рынка.

Цена бумаг Arm Holdings подскочила за день практически в полтора раза (на 48%) благодаря сильному прогнозу. Чипмейкер заявил, что в этом году рассчитывает получить выручку в диапазоне $3,155-3,205 млрд вместо ожидавшихся ранее $2,96-3,08 млрд. Прогноз для прибыли в расчете на акцию был повышен до $1,20-1,24 с $1-1,1. Аналитики ожидали соответственно $3,015 млрд и $1,06.

Стоимость акций ConocoPhillips (SPB: COP) поднялась на 1,4%. Нефтяная компания в четвертом квартале получила прибыль без учета разовых факторов и выручку лучше ожиданий, а также объявила о намерении вернуть акционерам $9 млрд в 2024 году.

Бумаги Mattel Inc. (SPB: MAT) подорожали на 0,3%. Производитель игрушек в четвертом квартале нарастил чистую прибыль более чем в 9 раз, а также анонсировал программу выкупа своих акций объемом $1 млрд.

Между тем цена акций Kenvue Inc. упала на 5,8%. Производитель потребительских товаров медицинского назначения, выделенный из Johnson & Johnson (SPB: JNJ) в прошлом году, сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 9%, выручку - на 3% (хуже ожиданий).

Табачный концерн Philip Morris International (SPB: PM) в октябре-декабре снизил чистую прибыль на 1,2%, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже консенсус-прогноза. Бумаги подешевели на 2,7%.

Платежная система PayPal Holdings (SPB: PYPL) в четвертом квартале повысила чистую прибыль в полтора раза, а скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Тем не менее, стоимость акций компании рухнула на 11,2% из-за слабого прогноза на текущий период.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 48,97 пункта (на 0,13%) и составил 38726,33 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса помимо Disney стали акции McDonald''s Corp. (SPB: MCD), подорожавшие на 1,6%, а также Chevron Corp. (SPB: CVX) и IBM (SPB: IBM) - на 1,3%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 2,85 пункта (на 0,06%) - до 4997,91 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 37,07 пункта (на 0,24%) и достиг 15793,71 пункта.

Цены на нефть незначительно снижаются на торгах в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $81,40 за баррель, что на $0,23 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,42 (3,1%), до $81,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,16 (0,21%), до $76,06 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $2,36 (3,2%), до $76,22 за баррель.

Как Brent, так и WTI на этой неделе подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. США и их союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.

"Надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке на этой неделе не получили подтверждения, - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Рон. - Трейдеры закладывают в рынок длительное сохранение геополитических рисков".

Цены на нефть на этой неделе завершали ростом каждую сессию, и "ключевым фактором поддержки является геополитическая напряженность, в особенности эскалация проблем в отношениях США и Ирана", отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, слова которого приводит Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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