Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит в пятницу 90,5-91,5 руб./$1 - ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит во вторник 90,5-91,5 руб./$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Доллар в четверг растерял импульс к росту и откатился от локальных пиков. Торговая активность вчера существенно не изменилась, несмотря на сокращение продаж валюты Банком России в рамках реализации бюджетного правила, - отмечает эксперт. - Стабилизации ситуации на валютном рынке и ослаблению спекулятивного спроса способствовали заметное улучшение ситуации на рынке нефти. Утром в пятницу доллар пытается вернуться выше отметки 91 руб./$1 на фоне неоднозначной технической картины и неуверенности спекулятивных инвесторов в активизации экспортеров в последний день недели. Пока по-прежнему склонны смотреть на доллар нейтрально: ждем, что курс в течение большей части пятничных торгов будет колебаться в диапазоне 90,5-91,5 руб./$1, с тяготением, скорее, к его нижней границе".

Аналитик банка также обращает внимание на информацию ЦБ о том, что в январе, по причине снижения цен на нефть и меньшего числа рабочих дней, продажи со стороны экспортеров сократились до 12,9 млрд долл. (-12,9% м/м). Заметно ослаб спрос со стороны населения после декабрьского всплеска (чистые покупки валюты составили 109 млрд руб. против 188 млрд - в декабре, а вот со стороны нерезидентов, напротив, заметно вырос на 10,5% м/м, до 542 млрд руб., что и сдержало укрепление рубля.

"Учитывая лаг между изменением цен на нефть и поступлением валюты на счета экспортеров, мы склонны ждать ощутимого восстановления объемов реализации экспортной выручки в феврале, что, по нашему мнению, способно, в отсутствие активизации оттока капитала, оказать ключевую поддержку российской валюте и вернуть курс доллара в диапазон 85-90 руб./$1", - прогнозирует Локтюхов.

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