Вероятно укрепление рубля до 90,3 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Вероятно укрепление рубля до 90,3 руб./$1 в пятницу, что может стабилизировать котировки рублевых долговых обязательств, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в четверг торговался около 91,2 руб./$1, однако вечером он смог закрепиться ниже 91 руб./$1, а к юаню подорожал сильнее - почти на 0,8%, - констатируют эксперты. - Похоже, существенного спроса на иностранную валюту сейчас нет, и рубль в пятницу может укрепиться до 90,3 руб./$1".

Баррель Brent подорожал на $2,42 до $81,63 после отклонения Израилем предложения ХАМАС о прекращении огня. Утром в пятницу нефть торгуется около $81,5 за баррель, и аналитики рассчитывают, что она может закрепиться около $81 за баррель.

"Большинство ОФЗ с фиксированным купоном подешевели в четверг на 0,2-0,5 п. п. Однако сегодня рынок российского госдолга должен стабилизироваться, если восстановление рубля продолжится", - полагают в SberCIB.

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