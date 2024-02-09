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09 февраля 2024 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в четверг увеличились, но незначительно, что не позволило S&P 500 достичь психологически важной отметки в 5000 пунктов. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 227 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали уменьшения числа заявок до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Запасы продукции на оптовых складах страны выросли в декабре на 0,4% относительно предыдущего месяца, что совпало с консенсус-прогнозом. Повышение было зафиксировано впервые с ноября 2022 года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в пятницу благодаря росту Уолл-стрит накануне. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет в ходе торгов 1,3%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,8%. Инвесторы по-прежнему оценивают данные о китайской инфляции, обнародованные накануне. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их снижение на 0,5%. Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,1%. Индикатор торгуется вблизи максимальных отметок за 34 года на фоне сильных отчетностей японских компаний, ослабления курса иены и "голубиной" риторики Банка Японии. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 и индийский S&P BSE Sensex растут на 0,1%. Биржи Южной Кореи в пятницу закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

В свою очередь цены на нефть незначительно снижаются на торгах в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $81,51 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 3,1%, до $81,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени всего на 0,05%, до $76,18 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 3,2%, до $76,22 за баррель.

Как Brent, так и WTI на этой неделе подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. США и их союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались. "Надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке на этой неделе не получили подтверждения, - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Рон. - Трейдеры закладывают в рынок длительное сохранение геополитических рисков".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 февраля выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,735 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,891 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,07% и составил 105,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 882,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,3%), "Сэтл Групп-001Р-03" (+0,25%) и "Эталон-Финанс-П03" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "РСХБ БО-09" (-1,47%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,89%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение облигаций серий 005Р-15, 005Р-16, 005Р-17, 005Р-23, 005Р-24 общим объемом 4,45 млрд рублей. ГТЛК получила 4,45 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России. Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. Размещение осуществлялось по закрытой подписке в пользу Минфина России. Срок обращения выпусков 005Р-15 - 005Р-17 составит 25 лет, серий 005Р-23 и 005Р-24 - около 18,5 лет. Инвестпроект по обновлению водного флота предусматривает строительство и поставку 260 судов в 2024-2028 годах. Общий объем инвестиций в проект составит 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей приходятся на средства ФНБ, 10 млрд рублей - на средства федерального бюджета и 85 млрд - на заемное финансирование.

ЛК "Роделен" увеличила объем размещения 4-летних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов - 17% годовых, 25-36-го купонов - 16% годовых, 37-48-го купонов - 15% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению на уровне 18,37% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. В результате дюрация составит около 2,4 года. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. Техразмещение займа начнется 13 февраля и продолжится до 29 марта 2024 года или даты размещения последней облигации выпуска.

ООО "Ника" 15 февраля начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 9-16-го купонов и по 10% от номинала в даты завершения 17-20-го купонов.

ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA), ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, 27 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,42% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 1 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 30-35-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 14,8% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2016 года. Ставка текущего купона составляет 6,85% годовых. По выпуску 21 февраля предстоит исполнение оферты.

ООО "Хайтэк-интеграция" установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 150 млн рублей в июне 2022 года по ставке 24% годовых. Ставка 5-12-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску.

АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей на уровне 12% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2020 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочий день до начала каждого купонного периода, и маржи, равной 7,5%, при этом ставка не может превышать 12% годовых. Номинал одной бумаги - 10 тыс. рублей, срок обращения - 4 года. Купоны выплачиваются ежемесячно. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 1 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Это единственный выпуск эмитента в обращении.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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