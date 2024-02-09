Снижение индекса Мосбиржи в пятницу может продолжиться - ПСБ

Снижение индекса Мосбиржи в пятницу может продолжиться, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи в четверг прервал свой рост, опустившись в итоге к отметке 3230 пунктов. Объемы торгов впервые с 16 августа прошлого года превысили 100 млрд руб. Волна фиксаций позиций прокатилась по всему рынку. Из ключевых сегментов наименьшие потери понесли акции нефтегазовых компаний. Ожидаем, что в пятницу коррекция на российском рынке может продолжиться. При этом уход индекса Мосбиржи ниже 3200 пунктов на данный момент маловероятен. После роста с начала года на 5,6%, небольшой откат выглядит вполне логично и ожидаемо. Возобновления покупок можно ожидать уже в начале следующей недели. Беря во внимание растущие цены на нефть, по-прежнему интересно выглядят бумаги нефтегазовых компаний", - пишет аналитик.

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