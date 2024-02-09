ЦБ РФ сохранит жесткую монетарную политику в течение всего 2024г - Альфа-банк

ЦБ РФ сохранит жесткую монетарную политику в течение всего 2024 года с целью усиления контроля над инфляцией, считают эксперты Альфа-банка.

"Быстрое восстановление экономики в 2023 году следует воспринимать как признак устойчивости, однако явно усугубилась проблема дефицита на рынке труда, - отмечается в аналитическом материале банка. - Реальные располагаемые доходы населения выросли на существенные 5,4% г/г в 2023 году; благодаря решению ЦБ РФ повысить ключевую процентную ставку до 16% регулятору удалось сохранить высокую склонность к сбережениям и обеспечить рост розничных депозитов на 23% г/г, а также обеспечить восстановление продаж новостроек. Однако рост издержек даже в условиях умеренного восстановления спроса имел инфляционные последствия - в результате инфляция превышала цель в 4,0% четвертый год подряд. В связи с этим мы полагаем, что ЦБ РФ сохранит жесткую монетарную политику в течение всего 2024 года с тем, чтобы стабилизировать инфляционные ожидания и взять под контроль инфляцию".

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