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09 февраля 2024 года 09:00

Рубль лег в "боковик" к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых катализаторов

Москва. 9 февраля. Доллар США и юань изменились незначительно на Московской бирже утром в пятницу, рубль почти стабилен так как сильных драйверов на валютном рынке пока не наблюдается.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,85 руб./$1 (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 40,36 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,8 коп. - до 12,58 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие заметных изменений валютного курса рубля к доллару и юаню на старте торгов связано с отсутствием ощутимой динамики нефтяных цен по сравнению с их заметным ростом накануне, а также с учетом некоторого спада торговой активности из-за празднования в ряде азиатских стран Нового года по лунному календарю.

Инвесторы также усваивают информацию представителей ЦБ России о перспективах изменений ключевой ставки и ждут следующего катализатора.

Зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил в четверг, что точные сроки снижения ключевой ставки ЦБ РФ будут зависеть от развития ситуации, инфляция несколько замедлилась, но инфляционные ожидания и темпы роста кредитования все еще остаются высокими. Он напомнил, что средняя ключевая ставка на 2024 год, согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, прогнозируется в диапазоне 12,5-14,5%.

"Это предполагает, что в течение этого года действительно ставка будет снижаться, в какой-то момент она начнет снижаться с текущего уровня 16%, на который она поднялась в декабре. Но когда именно это произойдет, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, инфляционными ожиданиями, ростом кредита, денежной массы и совокупного спроса", - сообщил Заботкин в интервью Tinkoff Private Talks.

Главными показателями, по его словам, будут сроки и устойчивость замедления инфляции, которая сильно ускорилась во втором полугодии 2023 года. В декабре ЦБ дал нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): решения на ближайших заседаниях будут зависеть от поступающей информации, напомнил зампред ЦБ.

"Если говорить о текущем моменте, то темпы роста цен за декабрь и январь несколько снизились по сравнению с тем, где они были в сентябре, октябре, ноябре, но инфляционные ожидания остаются высокими - и даже по некоторым показателям возросли в конце прошлого года", - заявил он.

Сырьевой рынок притормозил рост после динамичного подъема в ходе предыдущей сессии, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке. США и союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались. Крупные транспортные компании, такие как A.P. Moller-Maersk A/S и D/S Norden A/S, отмечают что ситуация с безопасностью в Красном море продолжает ухудшаться, несмотря на попытки ограничить атаки йеменских хуситов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,67 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,28 за баррель, что на 0,08% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei 225 увеличился на 0,64%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,05% (биржа в режиме раннего закрытия), австралийский индекс S&P/ASX 200 окреп на 0,20%. Многие азиатские биржи закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,06%.

Американские фондовые индексы в четверг увеличились, но незначительно, что не позволило S&P 500 достичь психологически важной отметки в 5000 пунктов. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 227 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали уменьшения числа заявок до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Запасы продукции на оптовых складах страны выросли в декабре на 0,4% относительно предыдущего месяца, что совпало с консенсус-прогнозом. Повышение было зафиксировано впервые с ноября 2022 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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