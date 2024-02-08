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08 февраля 2024 года 19:38

Рынок акций РФ просел к 3240п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, лидировал в откате TCS

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз по большинству blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, продажи сдерживались выросшей нефтью (Brent поднялась к $81 за баррель). Индекс МосБиржи опустился к 3240 пунктам на фоне укрепления рубля, в лидерах снижения выступили бумаги финансовых компаний во главе с расписками TCS Group (MOEX: TCSG) (-3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3241,81 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1124,94 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 МСК подешевел до 90,84 рубля (-0,43 рубля).

Снизились в цене расписки TCS Group (-3%), OZON (MOEX: OZON) (-1,9%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%, до 1459,8 рубля), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Финальные дивиденды "НОВАТЭКа" - по итогам второго полугодия - могут составить 50,2 руб./акция, однако мнения аналитиков находятся в широком диапазоне: от 37 руб./а до 64 руб./а, свидетельствуют данные проведенного "Интерфаксом" опроса аналитиков инвесткомпаний и банков. Совет директоров "НОВАТЭКа" рассмотрит рекомендацию по размеру дивиденда по акциям за второе полугодие 2023 года на заседании 9 февраля.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

Собрание акционеров Yandex N.V (MOEX: YNDX). (расписки по итогам четверга не изменились в цене) по вопросу реструктуризации состоится 7 марта, говорится в материалах компании. В повестку, в частности, включен вопрос о продаже российского "Яндекса" консорциуму инвесторов.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг торговался разнонаправленно. После роста утром индекса МосБиржи до 3266 пунктов рынок развернулся, в "голубых фишках" прошла умеренная коррекция. В расписках "Яндекса" наблюдалась волатильность на корпоративных новостях.

Внешний фон был в целом нейтральным. В КНР усиливается дефляция, динамика потребительских цен составила -0,8% г/г по итогам января - это самый низкий показатель с осени 2009 г. Нефть Brent превысила $80 за баррель и нацелилась на $81.

В пятницу выйдет январский индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии, "Норникель" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год, Сбербанк - результаты по РСБУ за январь. Приближение выходных в условиях активизировавшегося санкционного новостного фона и локальный дефицит драйверов могут обусловить низкую покупательскую активность на рынке акций РФ. Прогноз по индексу МосБиржи на 9 февраля - 3175-3275 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, фондовый рынок снова остался в "боковике". ВВП России за 2023 год, по данным Росстата, вырос на 3,6%, превысив ожидания аналитиков, но эти данные с утра были быстро отыгранными рынком. Скорее, на фондовый рынок оказали влияние возобновившиеся покупки валюты и золота Минфином в бюджет, что в среднесрочном периоде может повысить привлекательность мировых резервных валют и золота, снижая привлекательность рынка акций.

Среди лидеров роста на фондовом рынке оказались акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+4,7%), видимо, в ожидании перехода активов немецкой Juniper, которой раньше принадлежала эта компания, под контроль "Роснефти" и возможной выплаты дивидендов, если такое произойдет. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки Headhunter (MOEX: HHRU) (-4,2%), по-видимому, в ходе коррекции после нескольких дней роста, считает аналитик.

В пятницу индекс МосБиржи останется в коридоре 3200-3300 пунктов. Пара USD/RUB снова может колебаться в диапазоне 90-92 руб./$1, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов оставался в сдержанном "минусе", но отступил от минимумов дня.

Рубль восстановился от внутридневных минимумов и старался удержаться в рамках среднесрочного восходящего тренда. В целом у текущих уровней среднесрочно рубль еще обладает нереализованным потенциалом укрепления, в пользу чего также говорит фактор приближения президентских выборов в марте и возможное сохранение обязательных норм продажи валютной выручки до конца года.

Расписки TCS Group снизились после новостей о приостановке торгов с 20 февраля в связи с редомициляцией компании. Акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-0,8%, до 291,4 рубля) перешли в режим нисходящей коррекции после достижения ранее на этой неделе максимума с сентября прошлого года 300,5 руб. в ожидании рекомендации итоговых дивидендов за 2023 год. Выросли бумаги "Юнипро" на фоне новостей о завершении ремонта на энергоблоке N2 Сургутской ГРЭС-2.

Нефтяной рынок не отказывается от перспективы развития среднесрочного восходящего тренда после того, как Израиль не согласился на перемирие в конфликте с ХАМАС, что предвещает сохранение напряженности на Ближнем Востоке и повышенных рисков перебоев с поставками "черного золота".

Пятница в РФ будет насыщенным на события днем и принесет рекомендацию "НОВАТЭКа" по дивидендам, а также финансовые результаты "Норникеля", "Аэрофлота" и Сбербанка. Все указанные акции помимо "Аэрофлота" являются потенциальными дивидендными историями, наиболее интересной из которых остается Сбербанк, сохраняющий курс на 300 руб., считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,5%, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,5%), стагнируют США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал их снижение на 0,5%. Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в январе упали на минимальные за четыре месяца 2,5% в годовом выражении. Снижение фиксируется по итогам 16-го месяца подряд.

На нефтяном рынке в четверг цены выросли на фоне усиления геополитических рисков, завершают ростом четвертую сессию подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,86 за баррель (+2,1% и +0,8% накануне), мартовская цена WTI - $75,42 за баррель (+2,1% и +0,8% в среду).

Поддержку рынку оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Market Watch. Так, США и союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.

Согласно вышедшим накануне данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей (ожидался рост на 2,07 млн), запасы бензина снизились на 3,15 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,22 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг снизились расписки HeadHunter (-4,2%), акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,8%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-3,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,6%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-3,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-3,5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,3%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-3,3%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-3,2% и -3,9% "префы").

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-2,1%) по РСБУ за 2023 год выросла в 2,4 раза, до 12,7 млрд рублей, сообщила компания. Выручка автопроизводителя увеличилась на 33,2%, до 354,7 млрд руб.

Выросли акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+12%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+5,2%), "Юнипро" (+4,7%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,02 млрд рублей (из них 29,94 млрд рублей пришлось на расписки "Яндекса", 10,68 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,23 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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