Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,17% от номинала (доходность - 9,55% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подорожали за день всего на 3 базисных пункта - до 66,64% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,4% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Вместе с тем котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились за день на 200 базисных пунктов - до 47,61% от номинала (их доходность выросла на 44 базисных пункта, составив 11,55% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт - до 72,12% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 19,04% годовых). При этом бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 65,88% от номинала (доходность увеличилась на 5 базисных пунктов и составила 17,52% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 67,13% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта - до 13,32% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день на 2 базисных пункта, составив 66,4% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренное снижение, отыгрывая сделанные накануне заявления ряда представителей американского ЦБ относительно того, что Федрезерву не стоит спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки.

Так, новый член совета управляющих ФРС Адриана Куглер заявила в ходе выступления в Брукингском институте, что американскому ЦБ нужно будет снижать ставку, если инфляция в США продолжит ослабляться. Она не стала комментировать возможные сроки смягчения политики ФРС, подчеркнув, что это будет зависеть от темпов замедления инфляции.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Market Watch в среду, что считает хорошей идеей не спешить со снижением ставки, учитывая высокую неопределенность в экономике. На вопрос о том, сколько раз Федрезерв может уменьшить ставку в этом году, Баркин не дал четкого ответа. "Я не фокусируюсь на том, каким будет путь движения ставки. Я фокусируюсь на экономике", - сказал он.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения американским ЦБ базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на мартовском заседании в 80,5%. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в мае, оцениваются рынком в 66,1%, по данным CME FedWatch.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 227 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали уменьшения числа заявок до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.