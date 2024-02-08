Рубль в четверг сумел отыграть потери первой половины дня и укрепиться к основным валютам на фоне заметно подорожавшей нефти

Москва. 8 февраля. Доллар США и евро перешли к падению на Московской бирже вечером в четверг, китайский юань усилил темпы снижения. Рубль развернулся вверх к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти и завершил день умеренным ростом.

Курс доллара США составил 90,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,92 руб./EUR1, подешевев на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,56 копейки, до 94,03 руб. Курс китайского юаня опустился на 9,45 копейки - до 12,56 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх, сумел укрепиться к основным валютам по итогам четверга на фоне усилившей рост нефти. Участники рынка анализируют заявления представителей Банка Россию относительно дальнейшей денежно-кредитной политики и возможных сроков понижения ключевой ставки. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, точные сроки снижения будут зависеть от развития ситуации, инфляция несколько замедлилась, но инфляционные ожидания и темпы роста кредитования все еще остаются высокими.

Он напомнил, что средняя ключевая ставка на 2024 год, согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, прогнозируется в диапазоне 12,5-14,5%. "Это предполагает, что в течение этого года действительно ставка будет снижаться, в какой-то момент она начнет снижаться с текущего уровня 16%, на который она поднялась в декабре. Но когда именно это произойдет, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, инфляционными ожиданиями, ростом кредита, денежной массы и совокупного спроса", - сообщил Заботкин в интервью Tinkoff Private Talks.

Главным показателем, по его словам, будут сроки и устойчивость замедления инфляции, которая сильно ускорилась во втором полугодии 2023 года.

В декабре ЦБ дал нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): решения на ближайших заседаниях будут зависеть от поступающей информации, напомнил зампред ЦБ.

"Если говорить о текущем моменте, то темпы роста цен за декабрь и январь несколько снизились по сравнению с тем, где они были в сентябре, октябре, ноябре, но инфляционные ожидания остаются высокими - и даже по некоторым показателям возросли в конце прошлого года", - заявил он.

ЦБ РФ отмечает расширение использования юаней в 2023 году по всем ключевым статьям баланса российских банков (депозитам, кредитам, ценным бумагам) в условиях конвертации кредитов из "токсичных" валют в юани, а также использования юаня в качестве средства сбережения и в расчетах по экспортным операциям.

Как сказано в обзоре ЦБ о рисках финансовых рынков, на 1 января 2024 года объем текущих и срочных средств юридических и физических лиц в юанях в российской банковской системе превысил объем депозитов в долларах (68,7 против 64,7 млрд в долларовом эквиваленте).

Крупнейшие экспортеры в январе 2024 года сократили продажу валюты на 12,9% - до $12,9 млрд с $14,8 млрд в декабре. Снижение этого показателя ЦБ связывает в том числе со снижением цен на нефть. Значительные продажи валюты в декабре регулятор объяснил разовыми факторами (конвертацией компаниями ранее накопленных валютных средств) и ростом валютного кредитования.

Поддержку курсу рубля в январе оказало снижение покупок валюты со стороны населения. После сезонного повышения спроса накануне новогодних праздников граждане в январе сократили объем покупок валюты на 42,4% - до 108,6 млрд рублей (в декабре - 188,5 млрд рублей). На биржевом валютном рынке они приобрели валюту на 70,8 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 37,7 млрд рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

"После окончания налогового периода наметился постепенный рост курса доллара по отношению к рублю. В настоящий момент курс доллара достиг равновесного состояния, а его верхней границей на ближайшее время является значение 92 руб./$1. В ближайшие два дня курс доллара к рублю, вероятно, будет находиться в диапазоне 90,75-91,75 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Рубль на Московской бирже к вечеру развернулся вверх и прибавлял 0,1-0,7%, расположившись у отметок 90,85, 97,9 и 12,55 к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта восстановилась от внутридневных минимумов и старалась удержаться в рамках среднесрочного восходящего тренда. В целом у текущих уровней среднесрочно рубль еще обладает нереализованным потенциалом укрепления, в пользу чего также говорит фактор приближения президентских выборов в марте и возможное сохранение обязательных норм продажи валютной выручки до конца года. Настроения, однако, в случае преодоления важных технических значений (91,50 руб., 98,55 руб. и 12,70 руб.) могут измениться", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть ускорили рост вечером в четверг, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 1,9%, до $80,8 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2%, до $75,3 за баррель.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного роста - на 2,07 млн баррелей.

Кроме того, рынок получает поддержку за счет геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где США и союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 февраля на 10,47 копейки, до 91,2561 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,07 копейки, до 98,3543 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 13,89 копейки по отношению к среде и составил 91,2406 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 11,67 копейки и составил 91,2249 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 207,597 млн, из которых $332,958 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $874,639 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 35,27 копейки, до 98,4031 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 24,98 копейки, до 98,3163 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR711,602 млн, из которых EUR375,723 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR335,879 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 февраля опустилась на 4 базисных пункта - до 15,96% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг на 2 базисных пункта - до 15,81% годовых, на три месяца - поднялась относительно среды также на 2 базисных пункта, до 15,58% годовых, на шесть месяцев - прибавила 5 базисных пунктов и составила 14,26% годовых.