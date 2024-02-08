"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций ММК до 72 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций "ММК" с 58 руб. до 72 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии. Потенциал роста оставляет более 25% на горизонте 12 месяцев.

С середины декабря 2023 года акции "ММК" выросли на 16% в преддверии отчета за прошедший год и возможного возобновления дивидендов, отмечает аналитик Александр Алексеевский.

По оценке аналитика, потенциал роста у бумаг еще не исчерпан в силу следующих факторов:

- Цены на сталь в России будут постепенно расти.

- Финансовые показатели компании улучшаются.

- "ММК" может возобновить выплату дивидендов.

- Акции еще не достигли справедливого уровня.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.