"Финам" подтверждает рейтинг акций Alibaba на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Alibaba на уровне "покупать" с целевой ценой для ADS $98,1 за расписку и HKD95,9 за штуку - для акций, торгующихся в Гонконге, сообщается в комментарии инвесткомпании. Потенциал роста составляет 33,2% и 37,3% соответственно с текущих уровней.

"Вышедшая вчера отчетность показала, что темпы роста выручки у Alibaba замедлились на фоне дефляции в Китае и роста конкуренции, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - В то же время размер чистой денежной позиции достиг RMB 487 млрд (36% от капитализации) - рекордное значение. Наличие кубышки и сильной генерации FCF позволило Alibaba нарастить объем байбэка до $ 35 млрд (18,7% от капитализации) до марта 2027 года. Форвардная годовая доходность дивидендов и байбэка составляет 7,3% - привлекательное значение для технологической компании".

Alibaba - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, Alibaba включает в себя облачный бизнес, цифровые, логистические и потребительские сервисы, развлечения, доли в компаниях из разных сфер, а также ряд инновационных инициатив.

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