Рубль днем стабилен к доллару и лишь немного дешевеет к евро в условиях нейтрального новостного фона

Москва. 8 февраля. Доллар США почти не меняется, евро немного подрастает на Московской бирже днем в четверг; рубль слабо дешевеет к бивалютной корзине в условиях нейтрального новостного фона и в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 91,3 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,31 руб./EUR1, подорожав на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,08 копейки, до 94,46 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,75 копейки - до 12,62 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую понижательную динамику в ходе дневных торгов в четверг на фоне отсутствия новостей и в ожидании свежих драйверов к движению. Небольшое превышение темпов роста евро относительно доллара США обусловлено уменьшением вероятности более быстрого понижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), чем ранее предполагали рынки. По словам члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, регулятору не следует спешить со снижением ключевых процентных ставок, так как последние статданные, а также надежды рынка на быстрое уменьшение ставок, говорят о том, что Европейскому ЦБ следует проявить терпение.

Она отметила устойчивость инфляции в сфере услуг, гибкость рынка труда, а также проблемы в Красном море в качестве факторов, которые должны удерживать ЕЦБ от спешки со снижением ставок. "Мы должны быть терпеливыми и осторожными, поскольку мы хорошо знаем из прошлого опыта, что инфляция может вновь усилиться", - сказала Шнабель в интервью газете Financial Times.

"После окончания налогового периода наметился постепенный рост курса доллара по отношению к рублю. В настоящий момент курс доллара достиг равновесного состояния, а его верхней границей на ближайшее время является значение 92 руб./$1. В ближайшие два дня курс доллара к рублю, вероятно, будет находиться в диапазоне 90,75-91,75 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Пара "доллар-рубль", скорее всего, завершит торги четверга в диапазоне 91-92 руб./$1 в ожидании более явной активизации экспортеров, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара в среду проторговывал район 91 руб./$1, завершив торговую сессию чуть выше него и показав символический рост за день ввиду объемных покупок в конце дня, - напоминает эксперт банка. - Постепенно восстанавливающаяся нефть (нефть марки Brent смогла вчера вернутьcя выше $79 за баррель) и в целом позитивный внешний фон (доллар чуть откатился к ведущим мировым валютам) не оказали поддержку рублю. В четверг доллар остается у 91,3 руб./$1, не демонстрируя заметных движений. В первой половине дня американская валюта предпринимала новые попытки вернуться "под" 91 руб./$1, но в отсутствие увеличения предложения валюты со стороны экспортеров, остающегося ключевым фактором поддержки рубля, скорее, и сегодняшние торги завершит в диапазоне 91-92 руб./$1".

Цены на нефть ускорили рост днем в четверг, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 1,09%, до $80,07 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1%, до $74,59 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене на 0,8%.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного роста - на 2,07 млн баррелей.

Кроме того, рынок получает поддержку за счет геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где США и союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.