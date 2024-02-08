Банк России, скорее всего, сохранит ставку неизменной до лета 2024 года - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку неизменной до лета 2024 года, считают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

"Как сообщает Росстат, инфляция за период с 30 января по 5 февраля сохранялась на уровне прошлой недели и составила 0,16% н/н, - указывают аналитики. - Таким образом, инфляция все еще остается повышенной, и мы подтверждаем свое мнение о том, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 16 февраля. Также Росстат сообщил о росте ВВП на 3,6% г/г за 2023 год после его умеренного снижения на 1,2% г/г в 2022 году. Быстрое восстановление экономики в 2023 году следует воспринимать как знак ее устойчивости, однако оно же усугубило проблему дефицита на рынке труда. Учитывая ожидаемый рост расходов бюджета и тот факт, что инфляция стабилизировалась на уровне чуть выше 7,0% г/г в январе 2024 года, мы ожидаем достаточно жесткую позицию монетарных властей".

Таким образом, аналитики Альфа-банка ожидают, что Банк России оставит ставку неизменной вплоть до лета 2024 года, поскольку сохраняющийся перегрев на рынке труда является важным структурным ограничением с точки зрения охлаждения роста цен, и чтобы обеспечить замедление инфляции до уровня 4,0%, ЦБ РФ может сохранять ключевую ставку высокой более продолжительное время, полагают Орлова и Кобяк.

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