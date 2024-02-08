Совокупный объем дивидендных выплат компаний РФ в 2024г может приблизиться к 5,1 трлн рублей - Тинькофф Инвестиции

Совокупный объем дивидендных выплат компаний РФ может стать рекордным в 2024 году и приблизиться к 5,1 трлн рублей, что на 66% выше показателя 2023 года (3,1 трлн рублей), говорится в обзоре "Тинькофф Инвестиций". Для анализа было отобрано 46 крупнейших российских компаний, которые могут выплатить щедрые дивиденды в 2024 году.

Средняя дивидендная доходность бумаг составит порядка 9,6%.

"Такой рост в основном связан с увеличением доходов компаний-экспортеров на фоне ослабления рубля в 2023 году и возобновлением выплат металлургами", - отмечают аналитики.

По их мнению, наибольшего объема дивидендов по-прежнему стоит ждать от нефтегазового сектора - совокупно он может выплатить около 2,9 трлн рублей. Это на 46% больше, чем в прошлом году. Следующую строчку занимают металлурги, чей совокупный объем выплат приблизится к 940 млрд рублей (+398% г/г). Третье место занимает финансовый сектор с выплатами в размере 805 млрд рублей (+35% г/г). "Причем 93% этой суммы придется на дивиденды от Сбербанка, который в течение 2023 года отчитывался лучше ожиданий и остается нашим фаворитом в финансовой отрасли", - пишут эксперты.

Более всего дивидендов в 2024 году может выплатить "ЛУКОЙЛ" - 847 млрд рублей, по оценкам аналитиков. На втором месте идет Сбербанк - 745 млрд рублей. Далее следует "Газпром" - 473 млрд рублей, который при позитивном сценарии развития событий может вернуться к выплатам после решения не распределять прибыль между акционерами по итогам 2022 года. "Однако пока точно сказать нельзя, будет ли компания платить дивиденды, учитывая падение объемов экспорта и высокие капитальные затраты", - подчеркивают эксперты. В топ-5 также входят "Газпром нефть" (459 млрд рублей) и "Роснефть" (424 млрд рублей), которые исторически стабильно осуществляют выплаты акционерам.

Наиболее высокую дивдоходность следует ждать от акций "ЛУКОЙЛа" и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" - около 17-19%. "Высокие цены на нефть наряду с девальвацией рубля в 2023 году повышают доходы компаний, компенсируя возможное снижение объемов добычи и поставок. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" может выкупить у нерезидентов до 25% акций в обращении с дисконтом 50%. Благодаря таким условиям buyback, компания может продать акции на рынок с прибылью или погасить их и тем самым увеличить размер дивиденда на одну акцию", - говорится в отчете "Тинькофф Инвестиций".

Как полагают аналитики, конкуренцию нефтегазу в этом году окажут сталелитейные компании, которые, по ожиданиям, возобновят выплаты. Ранее совет директоров "Северстали" уже рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 191,51 рубля на акцию. "Сталевары не распределяли прибыль с 2021 года и за это время вышли на высокую чистую денежную позицию. Бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) могут принести дивидендную доходность на уровне 19%, а вот от "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) ждем более скромных выплат (с доходностью около 11%)", - пишут они.

Эксперты также отмечают представителя сектора здравоохранения - United Medical Group (ЕМС). Компания может возобновить выплаты после переноса регистрации с Кипра в Россию (в специальный административный район (САР) в Калининградской области) в конце января и потенциально покрыть пропущенные периоды. Если компания возобновит дивиденды, то их доходность превысит 20%.

В потребительском секторе 17% доходности могут принести дивиденды "Русагро" при условии, что агрохолдинг успешно завершит редомициляцию с Кипра. Компания продемонстрировала сильные операционные результаты и исторически платила высокие дивиденды. Также стоит обратить внимание, считают аналитики, на акции "Новабев Групп", которая отчиталась о сильных операционных результатах за четвертый квартал 2023 года. Компания обновила дивидендную политику, повысив минимальный коэффициент выплат до 50% от прибыли по МСФО с 25% ранее: это изменение сделало бумаги более привлекательными для дивидендных стратегий. Среди ритейлеров эксперты ждут дивидендов и от "Магнита", который осенью 2023 года возобновил выплаты. По их оценкам, дивдоходность акций "Магнита" превысит 12%.

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