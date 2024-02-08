ПСБ подтверждает целевую цену акций Самолета на уровне 5300 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы акций ГК "Самолет" и подтверждает их целевую цену на уровне 5300 руб. за бумагу, говорится в обзоре банка.

"Продажи "Самолета" в январе 2024 года выросли на 87% г/г, - отмечают аналитики. - С начала года объем продаж "Самолета" в денежном выражении составил 20,55 млрд рублей, рост на 87% к показателю января 2023 года. Январь сезонно слабый месяц для девелоперов, однако "Самолет" показал неплохой результат для этого месяца за счет доступного сегмента жилья, а также благодаря включению в периметр проектов ГК МИЦ. При этом продажи компании существенно завязаны на льготные программы ипотеки, в том числе на семейную, которую правительство планирует продлевать. Мы продолжаем позитивно смотреть на бумаги "Самолета" с перспективой роста".

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