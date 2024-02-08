"Финам" подтверждает рейтинг акций Bristol Myers на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Bristol Myers Squibb после рассмотрения отчетности за четвертый квартал и 2023 год. Целевая цена сохранена на уровне $62,7, что соответствует потенциалу потенциалу роста 27,2% с текущих отметок, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Bristol Myers в четвертом квартале нащупали дно и в феврале повторно отжались от него - квартальная отчетность компании оказалась достаточно конструктивной, новые прогнозы на 2024 год вполне обнадеживают, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Bristol Myers значительно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 27,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам EV/EBITDA, P/S и EV/S (NTM). Последние корпоративные новости и события Bristol Myers весьма обнадеживают".

Bristol Myers - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Bristol Myers ведет деятельность по 6 ключевым направлениям: онкология, иммунология, гематология, кардиология, фиброзы и неврология.

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