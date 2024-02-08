Рынок акций РФ после позитивного открытия скорректировался вниз к 3240п по индексу МосБиржи, Яндекс остается в фаворитах

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в четверг на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent торгуется выше $79,5 за баррель) скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи откатился в район 3240 пунктов после роста выше 3266 пунктов. Лидерами роста остаются расписки "Яндекса", обновившие максимум с февраля 2022 года.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3241,86 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1120,4 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар просел до 91,11 рубля (-0,16 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,4% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Подорожали акции "Яндекса" (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Собрание акционеров Yandex N.V. по вопросу реструктуризации состоится 7 марта, говорится в материалах компании. В повестку, в частности, включен вопрос о продаже российского "Яндекса" консорциуму инвесторов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи уверенно приближается к верхней границе широкого боковика 3000-3300 пунктов, где, как ожидается, может возникнуть ощутимое противостояние "быков" и "медведей".

Однако в среднесрочной перспективе очень высока вероятность дальнейшего роста, так как приближается летний дивидендный сезон. В США картина не меняется: в фокусе у инвесторов монетарная политика ФРС, а также статистика, которая могла бы повлиять на решение регулятора.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции Сбербанка могут вытянуть вверх весь российский рынок.

Американский индикатор "широкого рынка" S&P 500 поднялся до исторического пика и остановил рост на отметке 4999 пунктов, все еще находясь вне зоны краткосрочной перекупленности, что указывает на перспективы продолжения восходящего движения. Рынок продолжил подъем на надеждах сохранения стабильной ситуация в национальной экономике в том числе после сильных отчетностей таких компаний, как Ford Motor (SPB: F), хотя представители ФРС продолжают предупреждать о длительном периоде высоких процентных ставок, отмечает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI проверяют на прочность сопротивления $79 и $74 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на "медвежий" отчет Минэнерго США накануне, который показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,52 млн баррелей. Нефтяной рынок в США восстанавливается после снежных бурь. В СМИ при этом сообщили, что хуситы будут продолжать атаковать суда в Красном море даже в случае перемирия в секторе Газа.

Индекс МосБиржи накануне закрепился выше сопротивления 3240 пунктов и продолжает движение к пику прошлого года 3287 пунктов. Повышенный интерес сохраняется к одному из "локомотивов" рынка Сбербанку на ожиданиях высоких итоговых дивидендов за 2023 год, считает аналитик. В пятницу Сбербанк представит финансовые результаты за январь по РСБУ. Ралли при этом продолжается в "Яндексе" - инвесторы верят в компанию, несмотря на риски, связанные с ее реорганизацией, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг продолжит рост, ближайшей целью для индикатора выступает отметка 3300 пунктов. После достижения данных уровней высока вероятность коррекции. Поддержкой выступает восстанавливающаяся нефть - котировки Brent приближаются к $80 за баррель. Лучше рынка могут быть акции нефтегазовых компаний, а также бумаги из финансового и потребительского секторов, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в четверг на рынке акций РФ может сохраниться позитивная динамика бумаг финансовых компаний, котировки которых отстали в росте от индекса широкого рынка с начала года. Сбербанк остается фаворитом в секторе, целевой ориентир по обыкновенным акциям - 350 руб. за штуку.

Замедление темпов роста потребительских цен в декабре-январе (с поправкой на сезонность) в большей степени связано с временными дезинфляционными факторами на рынках отдельных товаров и услуг и укреплением рубля, полагают в Банке России. Таким образом, ожидать смягчения позиции регулятора на заседании 16 февраля кажется преждевременным, а позитивные настроения на рынке могут ослабевать по мере приближения индекса МосБиржи к уровню 3300 пунктов, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Цены на нефть Brent постепенно возвращаются к отметке $80 за баррель, несмотря на адаптацию морских перевозок к ситуации в Красном море. В январе экспорт российского дизтоплива по морю достиг максимума с марта 2023 года на уровне около 1,08 млн б/с. Таким образом, потенциал для дальнейшего повышения котировок нефти остается ограниченным, считают эксперты.

В США в среду индексы акций выросли на 0,4-1% во главе с Nasdaq, при этом Dow Jones (+0,4%) и S&P 500 (+0,8%) обновили максимумы.

Трейдеры оценивали корпоративные отчеты, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Новый член совета управляющих ФРС Адриана Куглер заявила в ходе выступления в Брукингском институте, что американскому ЦБ нужно будет снижать ставку, если инфляция в США продолжит ослабляться. Она не стала комментировать возможные сроки смягчения политики ФРС, подчеркнув, что это будет зависеть от темпов замедления инфляции.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Market Watch в среду, что считает хорошей идеей не спешить со снижением ставки, учитывая высокую неопределенность в экономике.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения американским ЦБ базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на мартовском заседании в 80,5%, отмечает Market Watch. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в мае, оцениваются рынком в 66,1%, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 потеряли +0,02-0,7%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне среды).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал их снижение на 0,5%. Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в январе упали на минимальные за четыре месяца 2,5% в годовом выражении. Снижение фиксируется по итогам 16-го месяца подряд.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают постепенное восстановление четвертую сессию подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $79,46 за баррель (+0,3 и +0,8% накануне), мартовская цена WTI - $74,06 за баррель (+0,3% и +0,8% в среду).

Согласно вышедшим накануне данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей (ожидался рост на 2,07 млн), запасы бензина снизились на 3,15 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,22 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-3,9%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,9%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2,5%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-2,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,5%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,4%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-2,4%).

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-0,7%) по РСБУ за 2023 год выросла в 2,4 раза, до 12,7 млрд рублей, сообщила компания. Выручка автопроизводителя увеличилась на 33,2%, до 354,7 млрд руб.

Выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+4%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+3,6%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 30,69 млрд рублей (из них 10,61 млрд рублей пришлось на расписки "Яндекса", 4,76 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,64 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").