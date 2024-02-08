ОФЗ-ПД по-прежнему пользуются повышенным спросом у инвесторов - Freedom Finance Global

Рублевые гособлигации с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) по-прежнему пользуются повышенным спросом у инвесторов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Доходности краткосрочных ОФЗ с дюрацией до трех лет снижаются, а у "длинных" госбондов (с погашением от пяти до 20 лет) растут, - констатирует эксперт. - Это сигнализирует об ожидаемом на рынке смягчении денежно-кредитной политики Банка России в ближайшие три года, а также указывает на наличие неуверенности у инвесторов в отношении монетарных условий в долгосрочной перспективе. Индекс государственных облигаций РФ (RGBI) падает с 29 января, также отражая ожидание уменьшения их доходностей".

На взгляд аналитика, ЦБ приступит к снижению ставки во втором полугодии текущего года. С учетом этих ожиданий доходности ОФЗ с постоянным купоном, вероятно, продолжат двигаться вниз. "Это означает, что текущее предложение может оказаться наиболее выгодным на ближайшие годы, - делает вывод Чернов. - Именно с этим и связан повышенный спрос на ОФЗ-ПД. В свою очередь, ОФЗ-ИН и ОФЗ-ПК, доходности которых привязаны к инфляции и ставке RUONIA соответственно, не пользуются спросом с четвертого квартала прошлого года. В 2024 году из-за замедления инфляции и снижения ключевой ставки Банка России доходности этих долговых инструментов, скорее всего, пойдут вниз".

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