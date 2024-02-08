Акции Аэрофлота - привлекательная ставка для долгосрочных инвесторов - SberCIB

Акции "Аэрофлота" являются привлекательной ставкой для долгосрочных инвесторов, считают эксперты SberCIB Investment Research.

"Глава группы "Аэрофлот" Сергей Александровский сообщил, что в 2024 году она намерена перевезти более 50 млн человек, - пишут аналитики Георгий Иванин и Никита Ковалев. - Согласно планам менеджмента, пропорция внутренних и международных маршрутов будет сохраняться на уровне 2023 года - примерно 80/20. Цель группы по пассажиропотоку предполагает рост по меньшей мере на 5,7% в 2024 году, что выглядит амбициозно, хотя и означает замедление роста по сравнению с 2023 годом. В нашем базовом сценарии мы закладываем суммарный рост пассажиропотока на том же уровне. Увеличить пассажиропоток позволят дальнейшее развитие внутреннего туризма, а также наращивание доли рынка на внутренних направлениях за счет конкурентов, решивших приостановить использование некоторых зарубежных самолетов из-за сложностей с обслуживанием. Международному трафику окажет поддержку увеличение количества полетов и открытие новых направлений в дружественные страны".

"Аэрофлот", на взгляд аналитков инвестбанка, является привлекательной ставкой для долгосрочных инвесторов. Согласно их расчетам, акции не выглядят дешево по коэффициентам 2024 года.

"Бумаги торгуются с EV/EBITDA 2024о, равным 5,4, что выше среднего (4,3) в допандемийный период 2015-2019 годов. Мы ожидаем, что компания начнет получать чистую прибыль не ранее 2025 года". - резюмируют стратеги SberCIB.

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