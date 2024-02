Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды, Brent у $79,5 за баррель

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды. Рынки акций АТР растут вслед за Уолл-стрит, кроме Гонконга. Нефть дорожает четвертую сессию подряд, Brent у $79,5 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Трейдеры оценивали корпоративные отчеты, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Новый член совета управляющих ФРС Адриана Куглер заявила в ходе выступления в Брукингском институте, что американскому ЦБ нужно будет снижать ставку, если инфляция в США продолжит ослабляться. Она не стала комментировать возможные сроки смягчения политики ФРС, подчеркнув, что это будет зависеть от темпов замедления инфляции.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Market Watch в среду, что считает хорошей идеей не спешить со снижением ставки, учитывая высокую неопределенность в экономике.

На вопрос о том, сколько раз Федрезерв может уменьшить ставку в этом году, Баркин не дал четкого ответа. "Я не фокусируюсь на том, каким будет путь движения ставки. Я фокусируюсь на экономике", - сказал он.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения американским ЦБ базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на мартовском заседании в 80,5%, отмечает Market Watch. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в мае, оцениваются рынком в 66,1%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные в среду, показали увеличение дефицита баланса внешней торговли США в декабре на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $62,2 млрд. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В ноябре, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составляло $61,9 млрд, а не $63,2 млрд, как было объявлено ранее, сообщило министерство торговли США.

Стоимость акций Ford Motor (SPB: F) Co. подскочила на 6,1% по итогам торгов. Американский автопроизводитель завершил четвертый квартал 2023 года с чистым убытком, но скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания экспертов.

Бумаги сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (SPB: CMG) подорожали на 7,2% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности компании за минувший квартал.

Стоимость акций Snap Inc. (SPB: SNAP) рухнула на 34,6%. Выручка владельца приложения Snapchat в четвертом квартале оказалась слабее прогнозов рынка. Кроме того, Snap заявила, что ожидает отрицательную скорректированную EBITDA в первом квартале.

Стоимость акций Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. увеличилась на 0,3%. Uber нарастила чистую прибыль в четвертом квартале в 2,4 раза, выручку - на 15%. Результаты компании, а также ее прогнозы на текущий квартал оказались лучше ожиданий рынка.

ADR Alibaba Group Holding (SPB: BABA) потеряли в цене 5,9%. Китайский интернет-гигант в третьем финансовом квартале резко сократил чистую прибыль и немного увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков, а выручка совпала с прогнозами.

Совет директоров Alibaba одобрил увеличение программы выкупа акций на $25 млрд, до $35,3 млрд, эта программа будет действовать до марта 2027 года.

Акции New York Community Bancorp Inc. выросли на 6,7% после 22%-го обвала по итогам предыдущей сессии. Рейтинговое агентство Moody''s понизило рейтинг регионального банка сразу на две ступени, до уровня спекулятивной категории "Ba2", оставив его на пересмотре с возможностью дальнейшего ухудшения.

Бумаги New York Community Bancorp подешевели на 60% с момента публикации банком 31 января неожиданно слабой квартальной отчетности и снижения им дивидендов. Тогда фининститут, ориентированный на кредитование проектов коммерческой недвижимости, сообщил о более высоких, чем ожидалось, потерях по кредитам.

В среду руководство банка попыталось успокоить инвесторов, заявив, что располагает достаточным объемом ликвидности.

Стоимость акций CVS Health Corp. (SPB: CVS) поднялась на 3,1%. Компания, которой принадлежит сеть аптек и страховщик Aetna, зафиксировала 12%-е снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2023 года и 12%-й рост выручки. Скорректированная прибыль и выручка компании превзошли прогнозы рынка. Однако CVS ухудшила прогноз прибыли без учета разовых факторов на 2024 год, отметив рост медицинских расходов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 156 пунктов (0,4%) и составил 38677,36 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 40,83 пункта (0,82%) - до 4995,06 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 147,65 пункта (0,95%) и составил 15756,64 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит до исторических максимумов накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал их снижение на 0,5%. Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в январе упали на минимальные за четыре месяца 2,5% в годовом выражении. Снижение фиксируется по итогам 16-го месяца подряд.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги WuXi AppTec Co. Ltd. и Wuxi Biologics (Cayman) Inc., дешевеющие на 7,7% и 7,5% соответственно.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Alibaba (SPB: BABA) падает на 6,6%. В октябре-декабре 2023 года компания сократила чистую прибыль в 4,4 раза, а скорректированный показатель не оправдал ожиданий аналитиков.

Также заметно снижается капитализация Shenzhou International Group Holdings (-5%), ENN Energy Holdings (-3,6%), Hang Lung Properties (-2,5%), JD.com Inc. (SPB: JD) (-2,4%), Haier Smart Home и CITIC (-2,3% у обеих).

Акции Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) дорожают на 3,3%, Xinyi Solar Holdings - на 3%, Li Auto (SPB: LI) - на 2,6%, Longfor Group Holdings - на 2,5%, Xinyi Glass Holdings - на 2,4%, Hansoh Pharmaceutical - на 2,2%, BYD - на 1,8%.

Японский Nikkei 225 растет на 2,2%.

Положительное сальдо счета текущих операций Японии в декабре 2023 года увеличилось до 744,5 млрд иен ($5,01 млрд) c 95 млн иен годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Рынок ожидал профицита в 1,02 трлн иен. Положительное сальдо счета фиксируется 11-й месяц подряд.

Заметнее всех в составе Nikkei прибавляют в цене акции Kyowa Kirin, дорожающие на 19,1% благодаря сильной финансовой отчетности этой фармацевтической компании.

Рыночная стоимость SoftBank Group повышается на 10,1%, Renesas Electronics - на 7,3%, Terumo Corp. и Advantest - на 7%, Taiyo Yuden- на 5,7%, Hitachi Zosen Corp. - на 5,6%, Subaru Corp. - на 5,4%.

Капитализация Shimizu уменьшается на 14%, DeNA - на 12,2%, Mitsui Mining & Smelting - на 10,1%, Taisei Corp. - на 7,2%, AGC - на 6,5%, Suzuki Motor - на 6,2%, Casio Computer - на 5,4%, Sharp - на 3,6%.

Южнокорейский индекс Kospi набрал 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Нефтяные котировки продолжают умеренно подниматься утром в четверг, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск составляет $79,45 за баррель, что на $0,24 (0,3%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,62 (0,8%), до $79,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,21 (0,28%) и составили $74,07 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на $0,55 (0,8%) - до $73,86 за баррель.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного роста, на 2,07 млн баррелей.

Товарные запасы бензина тем временем снизились на 3,15 млн баррелей, дистиллятов - на 3,22 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Рост запасов нефти вызван главным образом падением активности нефтеперерабатывающих заводов на Среднем Западе из-за перебоев энергоснабжения и приостановки работы завода BP в Индиане, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Кроме того, НПЗ начали закрываться на традиционное техобслуживание раньше, чем в прошлом году, добавил аналитик DTN Трой Винсент.