Вероятно продолжение роста рынка акций РФ в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение роста рынка акций РФ в четверг, целью которого является отметка 3300 пунктов индекса Мосбиржи, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи в среду продолжил продвигаться к пикам прошлого года, поднявшись выше отметки 3250 пунктов. Локомотивом роста стали бумаги Сбербанка, их сильный рост спровоцировал подъём других акций из финансового сектора. В четверг ожидаем продолжения роста российского рынка. Ближайшей целью для индекса Мосбиржи является отметка 3300 пунктов. После достижения данных уровней высока вероятность коррекции. Поддержкой будет выступать восстанавливающаяся нефть, котировки Brent приближаются к $80/барр. Лучше рынка могут быть акции нефтегазовых компаний, а также бумаги из финансового и потребительского секторов", - отмечает эксперт банка.

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