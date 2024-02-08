Спрос на длинные ОФЗ сохраняется на высоком уровне - ПСБ

Спрос на длинные ОФЗ сохраняется на высоком уровне, отмечается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Спрос на длинные 10-летние ОФЗ на аукционе Минфина в среду сохранился на высоком уровне - 92 млрд руб. при объеме размещения бумаг на 71 млрд руб., - констатирует эксперт. - Спрос на короткий 3-летний выпуск остается ограниченным - 15 млрд руб. (размещено бумаг на 8 млрд руб. при лимите 10 млрд руб.): доходности ОФЗ на данном участке кривой находятся на уровне более длинных госбумаг (12%), а короткая дюрация не позволит существенно заработать на росте цены при начале цикла снижения ставки. На вторичном рынке спрос наблюдался на среднем участке кривой, где размещений не было - доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 6 б.п. - до 11,96% годовых".

Инфляция за неделю на 5 февраля осталась без изменения (0,16%), в годовом выражении за счет высокой базы прошлого года замедлилась до 7,2%, что в целом, на взгляд Грицкевича, нейтрально для решения регулятора по ставке. Эксперт по-прежнему рекомендует более половины портфеля облигаций (50%-70%) сохранять во флоатерах; более четкие сигналы снижения инфляции и начало снижение доходностей бумаг с фиксированной ставкой, по его мнению, ожидаются ближе к апрелю-маю.

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