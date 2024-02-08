Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 91-92 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 91-92 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль к концу среды укреплялся, торгуясь чуть выше уровня 91 руб./$1, при этом в ходе торгов движение валют было несколько волатильным, - отмечает эксперт. - Полагаем, что в отсутствие свежих идей и изменений в спросе и предложении валюты на локальном рынке курс по инерции отыгрывал движения на внешних площадках. Так, рубль находился к вечеру в плюсе вместе с положительной динамикой цены на нефть Brent и потерей позиций индекса доллара. Тем не менее в целом рубль отступает с начала февраля и не исключено, что сегодняшнее укрепление было технической коррекций, а в ближайшие дни доллар продолжит постепенное закрепление в диапазоне 91-92 руб./$1".

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