Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 8 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили рекордные максимумы. Трейдеры оценивали корпоративные отчеты, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Новый член совета управляющих ФРС Адриана Куглер заявила в ходе выступления в Брукингском институте, что американскому ЦБ нужно будет снижать ставку, если инфляция в США продолжит ослабляться. Она не стала комментировать возможные сроки смягчения политики ФРС, подчеркнув, что это будет зависеть от темпов замедления инфляции.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Market Watch в среду, что считает хорошей идеей не спешить со снижением ставки, учитывая высокую неопределенность в экономике. На вопрос о том, сколько раз Федрезерв может уменьшить ставку в этом году, Баркин не дал четкого ответа. "Я не фокусируюсь на том, каким будет путь движения ставки. Я фокусируюсь на экономике", - сказал он.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения американским ЦБ базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на мартовском заседании в 80,5%. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в мае, оцениваются рынком в 66,1%, по данным CME FedWatch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит до исторических максимумов накануне. Японский Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 2,06%. Южнокорейский индекс Kospi набрал 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их снижение на 0,5%. Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года. В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в январе упали на минимальные за четыре месяца 2,5% в годовом выражении. Снижение фиксируется по итогам 16-го месяца подряд.

В свою очередь нефтяные котировки продолжают умеренно подниматься утром в четверг, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $79,61 за баррель, что на 0,5% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на 0,8%, до $79,21 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,49% и составили $74,22 за баррель. По итогам прошлой сессии они повысились на 0,8% - до $73,86 за баррель.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного роста, на 2,07 млн баррелей. Товарные запасы бензина тем временем снизились на 3,15 млн баррелей, дистиллятов - на 3,22 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 февраля снизилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,236 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,596 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,06% и составил 106,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 882,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РСХБ БО-09" (+1,5%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,96%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "СИБУР Холдинг БО-03" (-0,42%), "Новотранс-001Р-03" (-0,35%) и "Автодор-003Р-02" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 15,79% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. В ходе сбора заявок книга была переподписана в 5 раз, благодаря чему объем займа был увеличен почти в 2,5 раза - с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона дважды снижался с первоначального не выше 16% годовых. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-03-002P с переменными купонами объемом 20 млрд рублей на уровне 16,9% годовых. Ставки 2-35-го купонов будут рассчитываться по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут ежемесячными. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA был установлен на уровне 140 базисных пунктов, а объем выпуска - не менее 10 млрд рублей. Высокий спрос инвесторов позволил банку снизить ориентир спреда к RUONIA, а также увеличить объем выпуска до 20 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 9 февраля.

ООО "Газпром капитал" 13 февраля с 10:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций 5-летнего выпуска серии БО-002Р-12 объемом не менее 20 млрд рублей. Купоны облигаций будут переменными и квартальными и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из формулы: RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA - 130-140 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 19 февраля. Данный выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в июне 2023 года. Всего за прошлый год "Газпром" (MOEX: GAZP) разместил в рамках данной программы 11 выпусков бондов с переменными купонами на общую сумму 400 млрд рублей.

КН ФПК "Гарант-инвест" планирует 16 февраля с 11:00 до 16:00 (мск) провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 17-18% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 18,39-19,56% годовых, купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена оферта примерно через 2 года, с исполнением 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения) по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Техразмещение начнется 21 апреля и продлится до 27 апреля или даты размещения последней облигации выпуска. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "Легенда" установило ставку 3-го купона 4-летних "зеленых" облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Компания разместила выпуск в мае 2023 года. Квартальные купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка за 7-й день, предшествующий дате начала купона, плюс 5%, но не выше 20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.