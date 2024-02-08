Пара доллар/рубль, скорее всего, завершит торги в диапазоне 91-92 руб./$1 в четверг - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, завершит торги четверга в диапазоне 91-92 руб./$1 в ожидании более явной активизации экспортеров, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара в среду проторговывал район 91 руб./$1, завершив торговую сессию чуть выше нее и показав символический рост за день ввиду объемных покупок в конце дня, - напоминает эксперт банка. - Постепенно восстанавливающаяся нефть (нефть марки Brent смогла вчера вернутьcя выше $79/барр.) и в целом позитивный внешний фон (доллар чуть откатился к ведущим мировым валютам) не оказали поддержку рублю. Утром в четверг доллар остается у 91,3 руб./$1, не демонстрируя заметных движений. Полагаем, что американская валюта может в первой половине дня предпринять новые попытки вернуться "под" 91 руб./$1, но, в отсутствие увеличения предложения валюты со стороны экспортеров, остающегося ключевым фактором поддержки рубля, скорее, и сегодняшние торги завершит в диапазоне 91-92 руб./$1".

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