"Тинькофф Инвестиции" понизили до "держать" рекомендацию для бумаг MD Medical Group

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" понизили с "покупать" до "держать" рекомендацию для расписок MD Medical Group, повысив при этом целевую цену до 1000 рублей за бумагу, отмечается в комментарии.

"Считаем, что на данный момент бумаги достигли своей справедливой цены, - указывает аналитик Александр Самуйлов. - Инвесторы могут продолжать держать расписки MD Medical, так как это бумаги компании из защитного сектора, которые могут демонстрировать доходность на уровне рыночной на фоне органического роста бизнеса, а также дивидендной доходности около 4-5% ежегодно".

Эксперт указывает на ряд позитивных и негативных факторов, способствовавших изменению рекомендации:

- Сильные операционные результаты компании по итогам четвертого квартала 2023 года.

- Компания продолжает реализовывать стратегию по органическому росту бизнеса.

- Исторической недооценки больше нет. По расчетам "Тинькофф Инвестиций", на данный момент компания оценена справедливо и торгуется с мультипликаторами P/E и EV/EBITDA на уровне около 10,6 и 7,5 соответственно - это выше средних исторических значений.

- Дефицит на рынке труда может оказать давление на маржинальность компании.

- Существует риск "навеса предложения" в акциях после редомициляции.

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