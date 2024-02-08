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08 февраля 2024 года 09:00

Рубль сохраняет позиции к доллару и юаню на старте торгов на фоне внешних и внутренних противоречий

Москва. 8 февраля. Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже утром в четверг, слабые колебания рубля наблюдаются из-за влияния противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,25 руб./$1 (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась 9,61 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,05 коп. - до 12,66 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал малозаметные изменения к доллару и юаню на старте торгов под влиянием разнонаправленных факторов. Стимулом к росту являются растущие нефтяные котировки и преобладающий интерес инвесторов к рисковым активам на глобальном рынке. Фактором ослабления рубля стало сокращение почти в два раза общего объема продажи валюты со стороны Центробанка.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

С учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 февраля по 6 марта 2024 года ЦБ будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Минфин РФ с 7 февраля вернулся к покупке иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. В срок до 6 марта на эти цели будут направлены средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей.

Валютный рынок в ожидании заседания Банка России 16 февраля оценивает инфляционные показатели. Из данных Росстата за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 февраля замедлилась до 7,22% с 7,32% на 29 января и 7,42% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец января Росстат опубликует 14 февраля.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,52 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,14 за баррель, что на 0,38% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг демонстрируют преимущественно позитивный настрой: китайский CSI 300 вырос на 0,37%, японский Nikkei 225 увеличился на 1,68%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,86%, южнокорейский Kospi растет на 0,47%, австралийский индекс S&P/ASX 200 окреп на 0,34%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,82%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили рекордные максимумы. Трейдеры оценивали корпоративные отчеты, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Новый член совета управляющих ФРС Адриана Куглер заявила в ходе выступления в Брукингском институте, что американскому ЦБ нужно будет снижать ставку, если инфляция в США продолжит ослабляться. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Market Watch в среду, что считает хорошей идеей не спешить со снижением ставки, учитывая высокую неопределенность в экономике.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения американским ЦБ базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на мартовском заседании в 80,5%, отмечает Market Watch. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в мае, оцениваются рынком в 66,1%, по данным CME FedWatch.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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