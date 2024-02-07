Рубль в среду лишь слегка опустился к доллару и не изменился к евро в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 7 февраля. Доллар США отыграл потери первой половины дня, развернулся вверх и сумел незначительно укрепиться; евро, напротив, растерял весь рост и не изменился на Московской бирже по итогам среды. Рубль остался стабильным к бивалютной корзине с учетом отсутствия явной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 91,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,995 руб./EUR1, не изменившись к закрытию вторника. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,6 копейки, до 94,29 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,25 копейки - до 12,65 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился к основным валютам по итогам среды в ожидании новых драйверов к движению, в ходе торгов демонстрировал небольшой рост волатильности к доллару и евро. Поддержку его котировкам оказали позитивная динамика цен на нефть и сообщение Минфина РФ о существенном росте доходов и падении дефицита федерального бюджета в январе 2024 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Как сообщил Минфин РФ, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2024 г. составил 2 трлн 396 млрд руб., что на 76,6% выше объема поступления доходов в январе 2023 г. Ненефтегазовые доходы подскочили на 84,8%, до 1 трлн 721 млрд руб.

Нефтегазовые доходы выросли год к году на 58,7%, до 675 млрд руб. Расходы бюджета, по предварительной оценке, к повышенной базе января 2023 г. сократились на 13,2%, до 2 трлн 704 млрд руб.

Дефицит федерального бюджета в январе - 308 млрд руб. Это в пять раз меньше по сравнению с январем 2023 г. (1,65 трлн руб.) в процентном отношении к прогнозному ВВП (0,2% против 1%), и в 5,4 раза - в абсолютном выражении.

Минфин РФ с 7 февраля вернулся к покупке иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. В срок до 6 марта на эти цели будут направлены средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей.

Месяцем ранее, с 15 января, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 февраля по 6 марта 2024 года ЦБ будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

ВВП РФ в 2024 году может вырасти на 1,6%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 2-6 февраля). По сравнению с опросом ЦБ в декабре 2023 года консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда экономисты ожидали роста экономики в 2024 году на 1,3%.

Аналитики также пересмотрели прогноз по инфляции на 2024 год: ждут ее на уровне 4,9% против 5,1% в декабре.

Прогнозы на 2025 и 2026 годы по росту ВВП (1,5%) и инфляции (4,0%) не изменились.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2024 год пересмотрены до 13,9% с 14% в декабре, на 2025 год повышены до 9,2% с 9,0%, на 2026 год - до 7,4% с 7,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,1 рубля (92 рубля в декабре), в 2025 году - 93 рубля (оценка не изменилась), в 2026 году - 95 рублей (94,8 рубля в декабре).

Октябрьский прогноз ЦБ предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на уровне 0,5-1,5%, инфляцию - 4,0-4,5%. Очередной среднесрочный экономический прогноз будет опубликован после опорного заседания совета директоров Банка России 16 февраля.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, по итогам среды российская валюта слегка понизилась к доллару и осталась неизменной к евро. "Динамика цен на российскую нефть и сохранение дисконтов по отношению к Brent в январе в отдельных портах на достаточно высоких уровнях в итоге не стали препятствием для снижения ежедневных продаж валюты со стороны ЦБ. Начиная с 7 февраля, с учетом всех корректировок, они снизились почти в два раза к уровню начала месяца - до 8,1 млрд руб. Уменьшение объемов частично лишает российскую валюту той поддержки, которой она пользовалась во второй половине января-начале февраля", - говорит Беспалов.

По словам аналитика, несмотря на некоторое снижение годовой инфляции в декабре и в январе, в ЦБ пока не наблюдают ее устойчивого замедления, которое требуется для начала смягчения денежно-кредитной политики. "При этом инфляционные ожидания населения в январе, хоть и снизились до 12,7%, все же остаются высокими. На этом фоне ЦБ, вероятно, оставит ключевую ставку на текущем уровне в рамках заседания на следующей неделе. Высокий уровень ставок, вероятно, будет выступать поддержкой для рубля в ближайшие месяцы, но может иметь не столь важное значение для курса, как объемы продаж валюты экспортерами", - подчеркивает Беспалов.

"В среду к концу дня рубль укреплялся, торгуясь чуть выше уровня 91 в паре с долларом. В при этом в ходе торгов движение валют было несколько волатильным. Еще в первой половине дня американская валюта поднималась на максимуме до 91,3 руб., обновив пик предыдущего дня. Однако во второй половине дня пара уже корректировалась к 90,8 руб. и ниже. Полагаем, что в отсутствие свежих идей и изменений в спросе и предложении валюты на локальном рынке курс сегодня по инерции отыгрывал движения на внешних площадках. Так, рубль находился к вечеру в плюсе вместе с положительной динамикой цены на нефть Brent и потерей позиций индекса доллара. Тем не менее в целом рубль отступает с начала февраля, и не исключено, что сегодняшнее укрепление было технической коррекций, а в ближайшие дни доллар продолжит постепенное закрепление в диапазоне 91-92 рубля", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в среду, трейдеры оценивают данные о запасах нефти и продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,37%, до $78,88 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,29%, до $73,51 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 2,07 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, не изменились на прошлой неделе после падения на 1,972 млн баррелей неделей ранее.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 февраля на 46,72 копейки, до 91,1514 руб./$1, и увеличил курс евро на 64,96 копейки, до 98,0936 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 45,67 копейки по отношению ко вторнику и составил 91,1017 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 37,61 копейки и составил 91,1082 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 290,52 млн, из которых $422,204 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $868,316 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 65,95 копейки, до 98,0504 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 58,32 копейки, до 98,0665 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR474,529 млн, из которых EUR119,865 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR354,664 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 февраля осталась на прежнем уровне - 16% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду на 3 базисных пункта - до 15,79% годовых, на три месяца - поднялась относительно вторника также на 2 базисных пункта, до 15,56% годовых, на шесть месяцев - прибавила 4 базисных пунктов и составила 14,21% годовых.