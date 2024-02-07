Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 7 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,84% от номинала (доходность - 9,59% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 4 базисных пункта - до 66,64% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,39% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 297 базисных пунктов - до 47,56% от номинала (его доходность выросла на 63 базисных пункта, составив 11,55% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 7 базисных пунктов - до 72,78% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта, составив 19,2% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 26 базисных пунктов - до 65,87% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пунктов, до 17,47% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день всего на 4 базисных пункта - до 64,26% от номинала (доходность опустилась на 1 базисный пункт, составив 14,33% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 120 базисных пунктов, составив 66,38% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после коррекционного отскока, зафиксированного накануне, в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики ожидании комментариев целого ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

На среду запланированы выступления нового члена совета управляющих Адрианы Куглер, президента Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз, главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина и члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения Федрезервом базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на мартовском заседании в 79,5%. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в мае, оцениваются рынком в 68,1%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные 7 февраля, показали увеличение дефицита баланса внешней торговли США в декабре на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $62,2 млрд. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. В ноябре, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составляло $61,9 млрд, а не $63,2 млрд, как было объявлено ранее, сообщило министерство торговли США.