Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи с октября, лидировал Яндекс и вырос Делимобиль после IPO

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ в среду вырос по большинству blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent превышала $79 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3255 пунктов, обновив максимум с конца октября 2023 года, при этом лидировали в росте расписки "Яндекса" (+5,8%). Во "втором эшелоне" на дебютных после IPO торгах выросли акции "Делимобиля" (+6,8% к цене размещения).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3256,58 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1124,71 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 91,18 рубля (-0,05 рубля), днем курс локально снижался до 90,76 руб./$1.

ВВП РФ в 2024 году может вырасти на 1,6%, считают аналитики, опрошенные ЦБ РФ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 2-6 февраля). По сравнению с опросом ЦБ в декабре 2023 года консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда экономисты ожидали роста экономики в 2024 году на 1,3%. Аналитики также пересмотрели прогноз по инфляции на 2024 год: ждут ее на уровне 4,9% против 5,1% в декабре.

Подорожали в среду акции "Яндекса" (+5,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,8%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,3% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%).

В среду на Мосбирже стартовали торги акциями ПАО "Каршеринг Руссия" (+6,8%, до 282,9 рубля) (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") под тикером DELI, объем торгов за день превысил 1,647 млрд рублей.

Накануне компания подвела итоги IPO: "Делимобиль" провел размещение акций по верхней границе ценового диапазона - 265 руб./штука; общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO); капитализация - 46,6 млрд рублей с учетом привлеченных в ходе IPO средств. По итогам IPO доля акций компании в свободном обращении составит 9%. Акции "Делимобиля" получили второй уровень листинга.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,2% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, торги на рынке акций РФ в среду прошли под диктовку покупателей, индекс МосБиржи подобрался к отметке 3260 пунктов. Драйверами выступили относительно слабый рубль, восстановление цен на нефть Brent ближе к $80 за баррель и отдельные корпоративные истории. В частности, бодро корректировались вверх расписки "Яндекса", также пользовались спросом тяжеловесные акции Сбера в ожидании выхода сильной отчетности по РСБУ за январь в конце недели.

Внешний фон, по его словам, был неоднородным. Биржевые индексы КНР продолжили активно восстанавливаться. Объем промышленного производства Германии в декабре упал на 1,6% м/м, что в четыре раза сильнее прогноза. В четверг будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ, в Китае выйдут данные по темпам роста потребительских цен (ИПЦ) за минувший месяц.

Индекс МосБиржи вышел к верхней границе зоны сопротивления у 3260 пунктов и технически это позитивный сигнал - открывается путь к 3300 пунктам. Вместе с тем, с учетом дефицита надежных драйверов, активизации санкционной повестки и приближения выходных в ближайшие сессии более вероятна консолидация на текущих уровнях, либо небольшая коррекция. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 февраля - 3175-3275 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на фондовом рынке бурного ралли не случилось.

Рынок акций, скорее всего, ожидает данных Росстата о первой оценке роста ВВП РФ за 2023 год, который, по прогнозу Минэкономразвития РФ, может составить не менее 3,5%, превысив темпы роста мировой экономики. Также на рынок оказали влияние положительные корпоративные новости и, возможно, ожидания дивидендов от "голубых фишек".

Среди позитивных факторов для нефти аналитик отметила новость о том, что латиноамериканская нефтедобывающая страна Гайана намерена присоединиться к ОПЕК и ОПЕК+. Лидерами роста на фондовом рынке оказались депозитарные расписки "Яндекса", видимо, на новости о том, что компания намерена приобрести российский сервис автоматизации контекстной рекламы eLama (компания собирается до середины текущего года закрыть эту сделку, запланированную еще два года назад). Дополнительный позитивный фон для роста бумаг корпорации могла создать еще и новость, что "Яндекс" намерен заняться производством персональных компьютеров и ноутбуков, которые будут выпускаться под маркой Lunnen, полагает аналитик.

Среди лидеров снижения оказались акции ритейлера "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,4%), несмотря на то, что компания отчиталась о рекордно высоких продажах в IV квартале 2023 года. В четверг индекс МосБиржи может по-прежнему показывать движение в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи в рамках среднесрочного тренда постепенно продвигается в сторону максимума 2023 года (3287 пунктов от 5 сентября - прим. ИФ). При этом рост подстегивает ряд причин: оптимизм, связанный с редомицилящией ряда компаний, начало IPO, а также ожидания восстановления дивидендных выплат металлургами.

Сдерживающим фактором выступает жесткая монетарная политика ЦБ РФ, поэтому значительного роста рынка акций не ожидается.

В среду на Мосбирже начали торговаться акции компании "Делимобиль", размещение можно считать удачным. Компании удалось разместиться по верхней планке.

Среди локальных факторов поддержки нефти также стоит выделить ослабление доллара США к корзине базовых валют. Переговоры о прекращение огня между Израилем и ХАМАС продолжаются. Начало этих переговоров уже привело к резкому снижению цен на нефть на прошлой неделе. Дальнейшее снижение градуса напряженности может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки, полагает Федосов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, в среду, 7 февраля, на мировых рынках наблюдаются преимущественно нейтральные настроения. В условиях отсутствия значимых новостей американские и европейские инвесторы продолжают следить за выходом квартальных отчетов компаний. Китайский рынок поддерживают анонсированные ранее стимулы со стороны правительства. В то же время российский индекс МосБиржи в очередной раз обновил локальный максимум на фоне повышенных рублевых цен на нефть и ожидания годовых отчетов со стороны ряда компаний.

В Китае основном фактором поддержки для индексов остаются стимулирующие меры, ранее анонсированные китайским правительством. На этом фоне индексы находятся вблизи максимумов за три недели, хотя гонконгский Hang Seng в среду незначительно скорректировался после волны роста, отмечает аналитик ФГ "Финам".

На рынке акций РФ индекс МосБиржи в очередной раз смог подняться до максимума с осени прошлого года. Российские инвесторы, по его словам, следят за постепенным началом сезона отчетности, а также за отдельными корпоративными историями, в частности, за реструктуризацией "Яндекса". Поддержку широкому рынку продолжают оказывать повышенные рублевые цены на нефть.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи продолжает торговаться в широком боковике 3000-3300 пунктов. При этом закрепление выше ближайшего сопротивления 3250 пунктов может позволить индексу вплотную приблизиться к максимумам с февраля 2022 года, считает Кауфман.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), просела Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE снизились на 0,3-0,8%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,5-1,2% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке в среду цены продолжили рост на геополитических рисках, причем вышедшие статданные о запасах сырья в США увеличили волатильность, цена Brent локально поднималась к $79,4 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,7 за баррель (+0,2% и +0,8% накануне), мартовская цена WTI - $73,41 за баррель (+0,2% и +0,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей (ожидался рост на 2,07 млн), запасы бензина снизились на 3,15 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,22 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн).

Обе марки с начала недели выросли на фоне рисков перебоев с поставками на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков, пока в регионе сохраняется напряженность, цены на нефтяном рынке будут формироваться с учетом соответствующих опасений, пишет Trading Economics.

Йеменские хуситы выпустили шесть баллистических ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM). "6 февраля (...) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении южной части Красного моря и Аденского залива", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+10,1%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+8,4%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+4,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,8%).

Подешевели акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-6,4%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,9%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-3,2%), бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,5%).

ПАО "М.Видео" (-2,4%) в IV квартале 2023 года увеличило общие продажи (GMV) на 43,3% год к году, до 181,1 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Рост продаж ускорился на фоне сезонной покупательской активности, а также благодаря расширению ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытию новых магазинов при одновременном продолжении восстановления спроса на бытовую технику и электронику, отмечает компания. Трафик, включая онлайн и розницу, сохранился на уровне аналогичного периода 2022 года.

Общие онлайн-продажи группы в отчетном периоде увеличились на 55%, до 132,5 млрд рублей с НДС. По итогам IV квартала онлайн-продажи занимают порядка 73% в общем GMV.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72 млрд рублей (из них 19,5 млрд рублей пришлось на расписки "Яндекса", 11,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,99 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").