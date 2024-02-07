"Цифра Брокер" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 19,3 руб." на горизонте года. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ на уровне 16,15 руб., соотношение риска к прибыли составляет 1:1,5, говорится в аналитическом материале брокера.

"История IPO "дочек" АФК "Система" показывает, что акции холдинговой компании, как правило, демонстрируют положительную динамику перед IPO "дочек" и отрицательную после, - отмечают аналитики. - Эту закономерность можно использовать в качестве спекулятивной идеи в текущем году, учитывая сообщения в СМИ о возможном публичном размещении акций МТС Банка в 2024 году и комментарии менеджмента АФК "Система" о потенциальном размещении Cosmos Hotel Group. Возможное размещение акций МТС Банка создает предпосылки для спекулятивного повышения котировок акций АФК "Система" в текущем году. Тем не менее потенциал роста котировок АФК "Система" во многом будет зависеть от параметров IPO МТС Банка (если такое состоится). Между тем магнитом для акций АФК "Система" выступают максимумы прошлого года, что предполагает благоприятное сочетание риск/доходность в рамках спекулятивной покупки со стоп-приказом о выходе из позиции на уровне 16,15 руб. за акцию".

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