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07 февраля 2024 года 17:27
Возможно ослабление рубля до 93 руб./$1 к концу февраля - БКС Экспресс
Возможно ослабление рубля до 93 руб./$1 к концу февраля, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. По мнению аналитика, к текущему моменту для рубля складываются непростые условия, как внешние, так и внутренние. Недостаточно высокие цены на российский экспорт усугубляются его количественным сокращением из-за санкций и геополитики. Все это оказывает давление на объем экспортной выручки. В результате при текущем относительно высоком курсе рубля приходится слишком быстро тратить средства ФНБ для обеспечения возросших бюджетных расходов. Поэтому без активного и существенного улучшения ключевых рыночных и внешнеторговых факторов рубль может продолжить сдавать позиции, считает Бабин. "Однако темпы этого движения будут сдерживаться большой долей валютной выручки, обязательной к продаже на внутреннем рынке, а также жесткими денежно-кредитными условиями, - указывает эксперт. - С учетом этих вводных, при реализации базового сценария доллар до конца февраля способен направиться в район 93 руб./$1. Более пессимистичный вариант предполагает проверку на прочность сопротивления, которое находится на трехмесячной вершине 93,56 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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