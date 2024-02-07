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07 февраля 2024 года 15:53
После завершения коррекции на рынке акций вероятно развитие очередной волны роста - "НФК-Сбережения"
После завершения коррекции на рынке акций РФ вероятно развитие очередной волны роста, считает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. "Анализ динамики котировок индекса Московской биржи на длинных таймфреймах (недельный и месячный) свидетельствует о силе бычьего настроя, - отмечает эксперт. - Консолидация, наблюдаемая с августа прошлого года, является вариантом плоской коррекции к восстановительной динамике, проходившей с октября 2022 по август 2023 годов. Это означает, что после завершения этой коррекции более вероятным сценарием представляется развитие очередной волны роста. Сигналом послужит закрепление котировок выше отметки в 3290 пунктов. Таким образом, время для среднесрочных портфельных инвестиций на горизонте от полугода представляется приемлемым". В более краткосрочной перспективе котировки, по мнению Кузьмина, стремятся к тесту верхней границы диапазона (3000-3290 пунктов). "Удержание в границах диапазона длится уже полгода. Формирование новой консолидации в более узких границах 3350-3290 послужит сильным сигналом в пользу более скорого выхода из диапазона вверх, - считает стратег. - Тест верхней границы ожидается уже в 3-й раз, что говорит о настойчивости покупателей. Тем не менее, подход к уровню сопротивления будет сопряжен с усилением давления продавцов. Обнаружение явной слабости покупателей приведет к затягиванию диапазонных торгов". На взгляд аналитика, определяющее влияние на индекс Мосбиржи имеют акции "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Сбербанка", поэтому по портфелю из этих бумаг в целом среднесрочный прогноз эксперта инвесткомпании является положительным. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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