"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целью 17,5 руб." с инвестиционным горизонтом на декабрь 2024 года, открытую 19 декабря 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции 19 декабря 2023 года выпустили инвестидею по ценным бумагам Совкомбанка. "Тогда компания провела первичное публичное размещение (IPO), а среди конкурентов эмитента отличала высокая средняя рентабельность ? 36% за последние 10 лет, что на 25% больше, чем у самого известного конкурента за последние три года, - отмечают эксперты. - Топ-менеджмент обещал сохранить высокую рентабельность, а также выплачивать дивиденды акционерам. В середине декабря 2023 года акции торговались на Мосбирже по цене 12,8 рубля за штуку. 7 февраля котировки акций Совкомбанка достигли 18 рублей. Мы закрываем инвестидею. Итоговая доходность за полтора месяца составила 41% без учета комиссии".

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