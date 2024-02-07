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Рынок акций РФ утром поднялся к 3250п по индексу МосБиржи во главе с Яндексом

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ утром в среду растет по большинству blue chips вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась к $78,7 за баррель), индекс МосБиржи подобрался к рубежу 3250 пунктов во главе с бумагами "Яндекса".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3247,72 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1120,96 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 91,26 рубля (+0,04 рубля), в начале торгов курс опускался до 90,87 руб./$1.

Подорожали акции "Яндекса" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", у индекса МосБиржи есть высокие шансы продолжить рост к верхней границе широкого диапазона в 3300 пунктов, который образовался чуть больше полугода назад. Хорошей поддержкой российскому рынку может стать восстановление цен на нефть, что позитивно отразится на котировках российских нефтегазовых компаний. На американском рынке главным драйвером будет статистика, в том числе данные по инфляции. Консенсус ожидает начала смягчения монетарной политики ФРС не раньше конца второго квартала.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ может развить восходящее движение вслед за улучшением настроений за рубежом и закрепиться выше сопротивления 3240 пунктов по индексу МосБиржи, после чего индикатору остается подняться к пику прошлого года 3287 пунктов. Не исключено возобновление покупок по ранее скорректировавшимся акциям, в частности, сталелитейного сектора, которые подошли к важным краткосрочным поддержкам.

В среду стартуют торги акциями нового эмитента - "Делимобиль" (MOEX: DELI), а "М.Видео" (MOEX: MVID) представила операционные результаты по итогам 2023 года. На международных площадках цены на нефть пытаются удержаться выше годовых минимумов, но "бычьи" факторы на рынке все еще не выглядят достаточно сильными для развития роста, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду может протестировать отметку 3250 пунктов. "Бумаги Сбербанка смогли подняться выше локальных пиков. Надеемся на сохранение спроса на акции компании. В свою очередь, это должно помочь индексу продолжить дальнейшее продвижение к отметке 3300 пунктов", - считает он.

Акции "Магнита" накануне закрыли дивидендный "гэп", на это им потребовалось всего 19 торговых сессий. Продолжили восстанавливаться после просадки в понедельник бумаги "Яндекса", снова вернувшись выше отметки 3100 руб., отмечает Головинов.

По словам директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова, азиатские рынки акций демонстрируют очередной день роста благодаря положительным сигналам о поддержке китайских рынков правительством страны.

Регулирующие органы Китая объявили о дальнейших ограничениях на короткие продажи акций, а госфонды заявили, что расширяют свои планы по покупке акций. Цены на нефть растут на новостях о меньшем, чем ожидалось, росте запасов в США. Индекс МосБиржи достиг максимума с ноября прошлого года благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля. Диапазон торгов остается широким, но индекс приближается к уровню сопротивления 3250 пунктов, что может указывать на тенденцию к дальнейшему росту, считает эксперт.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,1-0,4% на корпоративных отчетностях в отсутствие важных публикаций по макроэкономике.

Аналитики Deutsche Bank, которые ранее прогнозировали спад в экономике США, теперь ожидают в 2024 году повышения ВВП на 1,9%. Они полагают, что Федеральная резервная система приступит к снижению процентных ставок в июне, а к концу года стоимость заимствований будет уменьшена на 100 базисных пунктов, сообщает MarketWatch.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,1%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после роста в предыдущие дни на геополитических рисках.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $78,74 за баррель (+0,2% и +0,8% накануне), мартовская цена WTI - $73,48 за баррель (+0,3% и +0,7% во вторник).

Обе марки с начала недели выросли на фоне рисков перебоев с поставками на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков, пока в регионе сохраняется напряженность, цены на нефтяном рынке будут формироваться с учетом соответствующих опасений, пишет Trading Economics.

Йеменские хуситы выпустили шесть баллистических ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM). "6 февраля (...) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении южной части Красного моря и Аденского залива", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на публикацию в 18:30 МСК данных о недельной динамике запасов нефти в США. Обнародованная накануне статистика Американского института нефти (API) показала рост резервов на неделе, завершившейся 2 февраля, на 647 тыс. баррелей. Рынок ожидал повышения на 2,133 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+10,4%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+4,8%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+3,7%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+3,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,4%).

Подешевели акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-4,2%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-3,6%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,1%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,45 млрд рублей (из них 2,27 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 2,26 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,2 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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