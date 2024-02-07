"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 310 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции Сбербанка с целью 310 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,57%, стоп-приказ: 270 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Банк заработала рекордную чистую прибыль в размере 1493 млрд руб. по итогам 2023 года согласно отчетности РСБУ. отмечают аналитики. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 24,7%. Ожидаемая дивидендная выплата 33 руб. на акцию.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления января 2024 года. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 270 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск 2,86", - указывают в "Финаме".

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