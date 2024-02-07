Ключевая ставка ЦБР, скорее всего, будет понижена к концу года до 13% - инвестбанк "Синара"

Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, будет понижена к концу 2024 года до 13% годовых, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"Маловероятно, что Банк России пойдет в этом году на существенное понижение ставки, ввиду чего прогнозируем ее на уровне 13% на конец года, - отмечают эксперты. - Полагаем, темпы роста цен останутся высокими более длительное время, чем считает рынок, создавая предпосылки для проведения жесткой ДКП и далее. Ставка на какой-то один сценарий может оказаться неверной стратегией, как это случилось в 2022-2023 годах. По нашему мнению, сценарный анализ позволит наиболее эффективно реагировать на движение ключевой ставки в этом году. В базовом сценарии мы не видим перспектив сильного снижения уровня инфляции: предполагаем, среднемесячный темп составит 0,5% м/м против 0,6% в 2023 году. В годовом выражении инфляция в 4К24 снизится до 6-7%. В таком сценарии бoльшую часть года ставка останется на уровне 16%, а ощутимое ее снижение состоится только во 2П24".

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