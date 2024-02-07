"Финам" повысил целевую цену акций Merck до $147,5

"Финам" сохранил рекомендацию "покупать" для акций Merck & Co. и повысил целевую цену до $147,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,9% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Саидовой Зарины.

"Акции Merck за последние 6 месяцев принесли солидную доходность в размере 19%, значительно опередив и американский индекс широкого рынка, и отраслевой индексный фонд iShares U.S. Pharmaceuticals ETF, - отмечает эксперт. - Бумага превысила нашу прежнюю целевую цену $ 124,5. Компания имеет в своем арсенале противораковый блокбастер Keytruda, который стал самым продаваемым лекарством в мире по итогам 2023 года. Потенциал расширения показаний к применению препарата и наращивания его продаж в глобальном масштабе все еще велик, мы считаем, что Keytruda - мощный козырь в распоряжении Merck, и в цену бумаги все еще не заложены все перспективы онкологического направления деятельности компании".

Merck & Co - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире.

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