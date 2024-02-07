Вероятный торговый диапазон для пары доллар/рубль на среду - 90-91 руб./$1 - SberCIB

Вероятный торговый диапазон для пары доллар/рубль на среду - 90-91 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Большую часть вторника рубль торговался около 90,6 руб./$1, но вечером в условиях неликвидного рынка подешевел до 91,2 руб./$1. В среду утром он возвращается к отметке 91 руб./$1. Похоже, в последние дни рубль стабилизируется на уровнях 90-91 руб./$1. В отсутствие новых триггеров он может остаться на этих уровнях и сегодня", - пишут эксперты инвестбанка.

Баррель Brent подорожал во вторник на $0,6 до $78,59. По мнению аналитиков, росту котировок нефти способствовал прогноз Минэнерго США - ведомство умеренно понизило оценку нефтедобычи в стране в текущем году. Кроме того, поддержку ценам на нефть оказали обещания США нанести больше ударов по проиранским силам и заявления йеменских хуситов об атаках торговых судов в Красном море. Стратеги SberCIB ожидают, что в среду цена Brent останется в среду в диапазоне $78-79 за баррель.

"Доходности ОФЗ-ПД во вторник росли пятую торговую сессию подряд и прибавили 2-6 б. п., - напоминают в инвестбанке. - Давление на рынок российского госдолга оказывали ослабление рубля, а также рост стоимости заимствований на несколько месяцев на денежном рынке. Возможно, такая динамика рынка российского госдолга продолжится и в среду. В центре внимания будут очередные аукционы".

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